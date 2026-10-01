Programa de internados Córdova y Fernós de la Legislatura se vincula con la Universidad George Washington

Washington D.C. - El Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales, creado por la Legislatura de Puerto Rico y que permite a estudiantes universitarios obtener créditos académicos mientras trabajan en la capital estadounidense, tiene ahora como enlace la Universidad George Washington (GWU, en inglés).

Los 12 estudiantes que forman parte del programa este semestre, que llegaron a Washington D.C. la tercera semana de agosto, fueron presentados el miércoles en la noche en un evento al que asistieron el representante Eddie Charbonier y el senador Carmelo Ríos, electos por el Partido Nuevo Progresista y líderes de la comisión conjunta de la Legislatura que supervisa el internado.

Hasta el semestre pasado, el programa era coordinado en Washington D.C. por The Washington Center. Ahora, estará en manos de la GWU.

“Es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo”, dijo Charbonier, quien encabeza el programa este cuatrienio y considera que este semestre ha sido más riguroso, pues, debido al cambio de sede, limitaron la participación y llevaron a cabo un abarcador proceso de entrevistas, en inglés, de los candidatos.

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Charbonier comparó el proceso de entrevistas con “la confirmación de un secretario de gabinete”.

El programa tiene un presupuesto de $500,000.

Como enlace del programa en Washington D.C. está el director de Alianzas Estratégicas y Educación Ejecutiva de la GWU, Martín Velázquez, quien coordinará el proceso educativo para los 12 estudiantes.

Los estudiantes han sido ubicados en oficinas del Congreso –incluida la del comisionado residente Pablo José Hernández–, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), y organizaciones como Grupo 21 y Friends of Puerto Rico.

Los estudiantes han sido ubicados, además, en oficinas de los senadores demócratas Rubén Gallego (Arizona) y Catherine Cortez Masto (Nevada), y los congresistas demócratas boricuas Darren Soto (Florida) y Nellie Pou (Nueva Jersey), y el republicano Carlos Giménez (Florida).

Como parte del programa, obtienen tres créditos de la GWU y, una vez a la semana, visitarán, en coordinación con la universidad, una institución u oficina del gobierno estadounidense.

Como parte de la ceremonia, la Asociación de Exalumnos del Programa Córdova y Fernós homenajeó a dos exparticipantes, Angelique Sina, fundadora de Friends of Puerto Rico, y Javier Cuebas, director de Grupo 21, que se dedica a presionar ante el gobierno federal en favor de nombramientos de funcionarios puertorriqueños.

“El regalo más grande que he recibido ha sido haber sido escogida y becada (por el programa)”, dijo Sina, cuya organización celebró el martes su cumbre anual en el Congreso, donde ahora distribuye dos de las marcas de café que produce en Puerto Rico.

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Cuebas destacó el trabajo que han hecho para promover funcionarios boricuas en el gobierno federal. “No importa dónde estamos, somos un solo pueblo”, sostuvo.

En su mensaje, la directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, señaló a los estudiantes que Washington D.C. funciona a través de las relaciones que se construyen.