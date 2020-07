Washington.- El Departamento de Transportación de Estados Unidos asignó $2.3 millones para mejoras a las pistas, reemplazo de alumbrados e instalación de generadores en aeropuertos de Puerto Rico.

Los fondos serán otorgados a los aeropuertos Antonio Rivera Rodríguez de Vieques ($1.38 millones); Fernando Luis Ribas Dominicci de Isla Grande ($232,499); Antonio Neri Juarbe Pol de Arecibo ($192,820); y Eugenio María de Hostos de Mayagüez ($4,350), según le fue adelantado a la comisionada Jenniffer González.

Por otro lado, la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico obtendrá $77,440 de una asignación de $21 millones del Departamento de Salud federal a centros de salud de Estados Unidos y los territorios, con el objetivo de incrementar la capacidad de hacer pruebas de diagnóstico del coronavirus.

Mientras, la Administración de Desarrollo Económico (EDA) asignó $300,000 al Recinto Universitario de Mayagüez para actualizar los planes de desarrollo económico y fortalecer los programas de ayudas a comunidades como respuesta a la pandemia del coronavirus. Además, la National Endowment for the Arts asignó $50,000 al Museo de Arte de Ponce, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Mauro Inc y el Museo de Arte Contemporáneo, con el propósito de ayudar a mitigar la emergencia del coronavirus.