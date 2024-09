Han advertido, entre otras cosas, que la ley ya prohíbe el voto de en elecciones federales de personas que no son ciudadanos estadounidenses e insistido en que extender el presupuesto hasta marzo del año próximo limitaría asignaciones para programas claves, como los fondos para el Pentágono.

La votación supone una derrota para el speaker Mike Johnson , en momentos en que el expresidente Donald Trump ha expresado que, si una resolución de presupuesto no incluye el lenguaje que exige prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar en noviembre, es preferible cerrar oficinas del gobierno federal.

“Lo único que no se puede permitir es un cierre del gobierno. Sería políticamente estúpido que lo hiciéramos justo antes de las elecciones porque, sin duda, nos echarían la culpa. Uno de mis dichos favoritos es: ‘No hay educación en la segunda patada de una mula’. Ya hemos pasado por esto antes. Estoy a favor de cualquier cosa que evite un cierre del gobierno”, señaló McConnell.

“Lo que el proyecto SAVE (sobre la ciudadanía) habría logrado, como todos saben, es garantizar que los inmigrantes ilegales y los no ciudadanos no puedan votar en las próximas elecciones. En este momento, no tenemos ningún mecanismo para que los estados exijan una prueba de ciudadanía antes de registrarse para votar. Ese es un problema grave”. sostuvo Johnson.