18 de noviembre de 2025
Washington D. C.
Cámara federal desaprobó forma en que Chuy García manejó su decisión de no buscar la reelección

El congresista desistió tres días antes del cierre de período para presentar candidatura a primarias

18 de noviembre de 2025 - 5:56 PM

Jesús “Chuy” García. (AP)
El congresista Jesús “Chuy” García ha generado críticas por la forma en que decidió no buscar la reelección.
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.

Washington D.C. - La Cámara de Representantes estadounidense expresó este martes su rechazo a la forma en que el congresista demócrata Jesús “Chuy” García, electo por un distrito de Chicago, manejó su decisión de no aspirar a la reelección, lo que dio paso a la candidatura de su jefa de Gabinete, Patty García.

“Chuy” García – quien durante cuatro anos representó el antiguo barrio boricua de Chicago-, desistió oficialmente de su aspiración tres días antes del cierre del período para presentar una candidatura a primarias. Ese mismo día decidió respaldar a su jefa de Gabinete, con quien no guarda parentesco.

Además, el congresista no hizo pública su determinación en momentos en que comenzaba el recogido de firmas para Patty García, quien presentó oficialmente su aspiración el mismo día en que cerró el período de radicación de candidaturas. Esto permitió a su ayudante ser la única aspirante bajo el Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre de 2026.

El congresista García sostuvo que decidió no aspirar debido a recomendaciones de su médico por problemas del corazón, el agravamiento de la enfermedad de esclerosis múltiple que padece su esposa - quien es puertorriqueña-, y el haber adoptado a un nieto tras la muerte de su hija.

Tras descartar delegar el asunto al Comité de Ética, la congresista demócrata Marie Gluesenkamp Pérez (Washington) presentó la semana pasada una resolución para desaprobar la conducta de García, la cual fue aprobada este martes.

Un total de 23 demócratas se unieron a 213 republicanos para aprobar la legislación.

“Chuy” García defendió el lunes en la noche su determinación cuando la medida fue debatida.

“No esperaba tener que explicar mi retiro en el hemiciclo”, dijo entonces, al insistir en que determinó no buscar la reelección y retirarse de la política electoral en diciembre de 2026 a base de los mejores intereses de su familia.

En declaraciones al periódico Chicago Sun Times, el congresista García sostuvo que le sorprendió que una vez comenzó el recogido de firmas en favor de su ayudante, nadie le llamara o surgieran otros aspirantes.

Gluesenkamp Pérez, mientras, afirmó que el asunto no era su retiro, sino la forma en que ocurrió, sin alertar al público hasta que concluyó el proceso de radicación de candidaturas.

“Siento profundamente el sacrificio que le ha supuesto servir a su comunidad. Eso no justifica la forma en que dejó su cargo, la elección de su sucesor ni su negativa a ser sincero con sus electores”, afirmó la congresista Gluesenkamp Pérez.

Al explicar su voto en contra de la resolución, la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) sostuvo que el asunto debió tramitarse por medio del Comité de Ética, para evitar que se dependiera de la discreción de la mayoría republicana.

“No creo que la mejor manera de emplear el tiempo de mis electores sea examinar los detalles de cada caso individual de una persona que actúa de forma impropia para el cargo, una vez por semana, para una votación en el pleno bajo circunstancias apresuradas”, sostuvo.

Ocasio Cortez - al indicar que su récord está claro en contra de las maquinarias políticas-, afirmó que la Cámara baja “cuenta con una estructura de investigación para esto, y con razón”.

“Si se hubiera presentado una queja ante el Comité de Ética o si se hubiera archivado una investigación y luego se hubiera ignorado, lo entendería. Pero ese no es el caso”, señaló la legisladora federal boricua.

Congreso de Estados UnidosDiáspora puertorriqueñaChicago
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
