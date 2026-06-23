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Municipio de Vega Baja aprueba resolución que pide al gobierno de Estados Unidos honrar al “Rambo boricua”

Grupos de veteranos han propuesto otorgar póstumamente la Medalla de Honor a Jorge Otero Barreto

23 de junio de 2026 - 4:41 PM

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Jorge Otero Barreto recibió 38 condecoraciones por sus valerosas acciones en el Ejército de Estados Unidos. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El gobierno municipal de Vega Baja aprobó este martes una resolución que exhorta al Congreso a promover que se otorgue póstumamente la Medalla de Honor al puertorriqueño Jorge Otero Barreto, a quien se ha descrito como el “Rambo boricua”, con el propósito de reconocer el valor de sus misiones de combate durante la guerra de Vietnam.

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“Otorgarle la Medalla de Honor no solo reconocerá sus extraordinarias acciones en combate, sino que, además, honrará una vida dedicada a servir su comunidad con honor, dignidad y lealtad”, indica la resolución, suscrita por el alcalde Marcos Cruz Molina y el presidente de la Asamblea Municipal, Rafael Martínez Santos.

La resolución sería enviada al presidente del Comité de Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael Bost.

La Medalla de Honor es la más alta condecoración militar en Estados Unidos.

La resolución del gobierno de Vega Baja, donde nació el militar puertorriqueño, establece que Otero Barreto, quien recibió 38 condecoraciones y llevó a cabo 200 misiones de combate, dejó un legado “indeleble” de defensa de la bandera estadounidense y las causas de los veteranos de Puerto Rico.

Los grupos Vietnam Veterans of America (VVA), American GI Forum y la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico han dado impulso a la campaña en favor de Otero Barreto, quien murió en octubre de 2024. Previamente, el Senado de Puerto Rico también aprobó una resolución de respaldo al homenaje al fallecido militar boricua.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosVeteranosDonald TrumpVega Baja
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