12 de agosto de 2025
85°bruma
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Cambio de dirección: Departamento de Justicia mantiene abierta la investigación del caso de Carlos Muñiz Varela

La secretaria Lourdes Gómez Torres informó a la senadora María de Lourdes Santiago que no puede divulgar el expediente criminal sobre el asesinato del pionero de los viajes del exilio cubano a La Habana

12 de agosto de 2025 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Muñiz Varela fue asesinado el 28 de abril de 1979 en Puerto Rico. (GFR Media)
La investigación del Departamento de Justicia sobre el caso de Carlos Muñiz Varela sigue abierta, anuncia la secretaria Lourdes Gómez Torres.
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Departamento de Justicia de Puerto Rico anunció que mantiene abierta la investigación sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela – pionero de los viajes del exilio cubano a La Habana-, y que por ello no divulgará a corto plazo el expediente criminal del caso, como han solicitado familiares, amigos y senadores.

