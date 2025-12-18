Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comité del Congreso autoriza $28 millones para la construcción del anexo del Tribunal Federal en San Juan

La medida avanzó en la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes

18 de diciembre de 2025 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La resolución aprobada establece estrictos requisitos de supervisión y diseño. (josian.bruno@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que incluye una autorización para continuar con la reconstrucción de un nuevo anexo y mejoras en el edificio de Hato Rey del Tribunal Federal en San Juan, a un costo de $28.9 millones.

“Esta aprobación en el comité permite que un nuevo anexo del Tribunal Federal en San Juan continúe avanzando”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, al dar a conocer la acción en el comité cameral.

Los $28.29 millones se refieren a costos adicionales de diseño, construcción, administración e inspección del proyecto de construcción, según el comisionado.

La resolución, de acuerdo con Hernández, establece estrictos requisitos de supervisión y diseño.

Tags
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosPablo José Hernández RiveraTribunal Federal en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
