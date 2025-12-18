Comité del Congreso autoriza $28 millones para la construcción del anexo del Tribunal Federal en San Juan
La medida avanzó en la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes
18 de diciembre de 2025 - 3:53 PM
El Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que incluye una autorización para continuar con la reconstrucción de un nuevo anexo y mejoras en el edificio de Hato Rey del Tribunal Federal en San Juan, a un costo de $28.9 millones.
“Esta aprobación en el comité permite que un nuevo anexo del Tribunal Federal en San Juan continúe avanzando”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, al dar a conocer la acción en el comité cameral.
Los $28.29 millones se refieren a costos adicionales de diseño, construcción, administración e inspección del proyecto de construcción, según el comisionado.
La resolución, de acuerdo con Hernández, establece estrictos requisitos de supervisión y diseño.
