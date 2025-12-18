Comité del Congreso autoriza $28 millones para la construcción del anexo del Tribunal Federal en San Juan

El Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que incluye una autorización para continuar con la reconstrucción de un nuevo anexo y mejoras en el edificio de Hato Rey del Tribunal Federal en San Juan, a un costo de $28.9 millones.

“Esta aprobación en el comité permite que un nuevo anexo del Tribunal Federal en San Juan continúe avanzando”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, al dar a conocer la acción en el comité cameral.

Los $28.29 millones se refieren a costos adicionales de diseño, construcción, administración e inspección del proyecto de construcción, según el comisionado.