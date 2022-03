Washington D.C. – Grupos pro derechos de la comunidad LGBTTQI, estudiantes, padres y un maestro reclamaron hoy a un tribunal federal que declare inconstitucional la ley “no digas gay” del estado de Florida que busca disuadir las discusiones en las escuelas públicas sobre temas de orientación sexual e identidad de género.

Las organizaciones Equality Florida y Family Equality encabezan la demanda judicial, presentada en el Tribunal Federal del norte de Florida en contra del gobernador Ron DeSantis, el comisionado de Educación, Richard Corcoran, y la Junta Estatal de Educacion.

“Con la aprobación de (ésta ley), Florida no solo ha dado un gran paso atrás, sino que lo ha hecho a expensas de nuestros niños, los miembros más vulnerables de la sociedad. Es difícil imaginar algo más ofensivo para nuestro sistema constitucional que tratar a un grupo de escolares como de segunda clase basándose únicamente en quiénes son o quiénes son sus padres. No se puede permitir que esta ley se mantenga”, indicó la abogada Roberta Kaplan, al anunciar la presentación del recurso judicial.

El gobernador Ron DeSantis, republicano, convirtió en ley el lunes el estatuto que prohíbe que las escuelas públicas promuevan la discusión sobre la orientación sexual y la identidad de género hasta el tercer grado. La ley persigue además impedir currículos dirigidos a tratar temas que se consideren “impropios” para la edad del estudiante y permite a los padres demandar a los distritos escolares sobre esos asuntos.

El recurso judicial sostiene que la nueva ley viola derechos constitucionales de expresión, de igual protección de las leyes y el debido proceso de ley, por censurar de manera discriminatoria la educación sobre la orientación sexual o la identidad de género.

La demanda plantea cuestiona si bajo el estatuto se puede prohibir a un estudiante de dos padres homosexuales hablar sobre su familia en un debate sobre educación cívica, o plantear en clase que es acosado en la escuela debido a su orientación sexual o identidad de género.

También denuncia que el estatuto puede obligar a un bibliotecario a descartar libros con personas o referencias a personas gay, y censurar a un niño que quiera hacer un dibujo sobre su familia, que incluye padres de la comunidad LGBTTQI.

“Mi escuela ha sido un entorno seguro donde he podido expresar mi identidad. No habría podido aprender y prosperar sin ese apoyo. Mis maestros ya me dijeron que ya no podrán tener algunas de las discusiones en el salón de clases que me ayudaron a sentirme aceptado en la escuela”, indicó el estudiante Zander Moricz, estudiante de cuarto año de la escuela Pine View, quien es uno de los demandantes.

Linday McClleland, madre de una estudiante transgénero de quinto grado, afirmó en una declaración que teme que “esta nueva ley impida que los maestros de mi hija la protejan del acoso escolar”. “Todo lo que quiero es que mi hija pueda aprender en un ambiente seguro como cualquier otro estudiante”, agregó.

A principios de mes, el secretario de Salud de Estados Unidos, el puertorriqueño Miguel Cardona, advirtió de la obligación de las escuelas de cumplir con la ley de derechos civiles.

“El Departamento de Educación ha dejado claro que todas las escuelas que reciben fondos federales deben cumplir con la ley federal de derechos civiles, incluidas las protecciones del Título IX contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género”, indicó Cardona.