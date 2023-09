Washington D. C. – El Departamento de Salud de Puerto Rico reclamó reembolsos por más de $7 millones en fondos de Medicaid a nombre de pacientes que habían muerto o que se cree que habían fallecido.

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud de Estados Unidos ha recomendado al gobierno federal que solicite al gobierno de Puerto Rico la devolución de ese dinero, vinculado a los pagos capitados, que son los que se hacen a los proveedores por cada paciente inscrito en un plan de salud.

La OIG examinó de forma aleatoria 105 casos, en el período del 1 de abril de 2018 al 30 de septiembre de 2020, y solo pudo confirmar que tres de esos pacientes no estaban muertos.

También corroboró que, en 90 de los casos, se hicieron pagos después de la persona estar muerta. En los otros 12, la persona estaba fallecida, pero la OIG no pudo precisar el mes ni el año del deceso.

“Estos pagos no permitidos y potencialmente no permitidos ocurrieron porque los controles del Departamento de Salud no fueron suficientes para identificar a los afiliados fallecidos. Además, el Departamento de Salud carecía de un proceso para garantizar que la Administración de Seguros de Salud (ASES) identificara y realizara ajustes para corregir los pagos de capitación no permitidos”, sostiene un informe de la OIG.

En total, la OIG calcula que el Departamento de Salud de Puerto Rico reclamó, al menos, $6,979,822 en fondos federales que no debieron haberse solicitado. Otros $885,123 fueron pagados sobre la base de pacientes que pueden haber estado muertos.

La OIG analizó el Registro Maestro de Muertos del gobierno federal y el Registro Demográfico de Puerto Rico, entre otras fuentes.

En su respuesta, el Departamento de Salud estadounidense “estuvo parcialmente de acuerdo” con la devolución de los fondos. Según la OIG, el gobierno de Puerto Rico ha recuperado, por medio de ASES, más de $580,000 en pagos de capitación relacionados con su evaluación.