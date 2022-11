Washington D.C. – Tras fallar en generar la “ola roja” que daban por descontado, voces conservadoras han recomendado al Partido Republicano de Estados Unidos dejar en el pasado al expresidente Donald Trump, en momentos en que se elevan las credenciales del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Trump es una especie de lastre en nuestra boleta electoral”, dijo el expresidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, quien, cuando fue el speaker cameral, tuvo sus encontronazos con Trump.

Sectores republicanos y medios conservadores han resaltado que el impulso que dio Trump a varios candidatos de la derecha extrema terminaron afectando adversamente a los republicanos en contiendas claves en varios estados, como Pensilvania.

En vez de recuperar el control de ambas cámaras del Congreso y de generar una gran ola a su favor, los republicanos pueden quedar en estas elecciones legislativas con una pequeña mayoría en la Cámara baja y perder nuevamente el Senado.

En momentos en que los demócratas controlan la Casa Blanca y el Congreso, y en medio de una inflación de más de 8%, los republicanos pensaron que las elecciones del martes les dejarían con una ventaja de decenas de escaños en la Cámara baja y en control del Senado.

“Trumpty Dumpty” tituló en portada The New York Post para destacar que después de no haber logrado levantar el muro que prometió en el sur de Estados Unidos, el expresidente tuvo una dura caída en las elecciones legislativas y estatales del martes.

El día anterior, el New York Post, de tendencia conservadora, afirmó que DeSantis –quien barrió en Florida, para ser reelecto como gobernador–, es el futuro de los republicanos. “DeFuture”, indicó ese periódico en su titular del miércoles.

The Wall Street Journal, por su parte, consideró en un editorial que Trump fue el gran perdedor de las elecciones de mitad de mandato.

“Candidatos republicanos trumpistas fallaron en la boleta electoral en estados que claramente eran ganables”, indicó el influyente periódico.

Ryan estuvo de acuerdo. “Creo que Donald Trump nos da problemas, políticamente. Perdimos la Cámara, el Senado y la Casa Blanca en dos años cuando Trump estaba en la boleta electoral o en el cargo… tenemos algo de resaca de Trump”, indicó Ryan al canal de televisión WISN de Wisconsin.

Después de Trump ganar las elecciones de 2016 frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton –aunque la demócrata ganó el voto popular–, los republicanos perdieron el control de la Cámara baja en 2018 y el del Senado en 2020.

El congresista electo por un distrito de Nueva York Mike Lawler coincidió en que es hora del partido dejar atrás a Trump.

“Quiero ver al partido moverse hacia delante”, dijo a CNN Lawler, uno de cuatro republicanos que ganaron escaños de Nueva York, que en esta sesión estaban en manos de los demócratas.

Geoff Duncan, vicegobernador de Georgia, indicó que, de cara a la segunda vuelta de diciembre en su estado, entre las cosas que tiene que hacer el candidato republicano al Senado Herschel Walker, quien se enfrenta al senador Raphael Warnock, es alejarse de Trump y lograr que DeSantis vaya a hacer campaña por él. Trump, dijo, “es tóxico”.

Trump ha tenido previsto anunciar el martes próximo su intención de obtener nuevamente la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, de cara a las elecciones de 2024. Pero, ese plan estaba montado en la supuesta ola roja –el color que identifica a los republicanos–, que se iba a generar para ganar las elecciones de medio término.

“Le aconsejaré que mueva su anuncio hasta después de la segunda vuelta (del Senado) en Georgia”, dijo el exasesor de Trump, Jason Miller.

Trump se enfrenta a una investigación de la Cámara de Representantes relacionadas a su vinculación con el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021; a otra en Georgia, por interferencia indebida en las elecciones de 2020; y a pesquisas contributivas sobre sus negocios.

Aún después de entregar la presidencia, Trump no ha cesado de alegar falsamente que la elección de Joe Biden fue fraudulenta, el argumento que provocó el acto de insurrección contra el Congreso de parte de turbas de seguidores suyos, interrumpiendo por unas horas el conteo del colegio electoral y provocando la muerte de al menos cinco personas.

El estratega republicano David Urban, quien colaboró con Trump, indicó en CNN que aun cuando Trump siga teniendo fuerza en el Grand Old Party (GOP) su partido debe reconocer que el electorado quiere “conocer sobre el futuro, no sobre el pasado”.