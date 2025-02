No obstante, la mayoría republicana del Comité de Recursos Naturales –que en su nueva agenda no hizo alusión al plebiscito criollo de noviembre pasado en Puerto Rico y cuyo liderato no tiene interés en tratar ese tema al menos mientras la JSF esté en funciones-, solo celebró, en la pasada sesión del Congreso, una audiencia dedicada exclusivamente a Puerto Rico, la cual trató el tema de la situación de la red eléctrica.