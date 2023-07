Washington D.C.– Al defender el trabajo de cinco de los delegados electos para cabildear por la estadidad, el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFA), Luis Dávila Pernas, afirmó que esos funcionarios no tienen necesariamente que estar en Washington para cumplir con su trabajo.

En entrevista en el podcast Desde Washington, de El Nuevo Día, Dávila Pernas - quien contrario a la tradición de los directores de PRFAA reside en Puerto Rico-, se refirió específicamente del caso de la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, quien por problemas de salud no ha estado en Washington D.C. durante al menos los últimos nueve meses.

“Creo que el COVID nos demostró que no es necesario tener que estar presente en una oficina o mirar de frente a una persona para poder hacer un trabajo. Aquí se trabajó muchísimo con miembros del Congreso de manera virtual, por teléfono, por varios años que duró la pandemia”, dijo Dávila Pernas, quien sostuvo que la ex alcaldesa “ha cumplido con su informe, con sus tareas, ha informado las tareas que ha estado realizando”.

Escucha el podcast aquí:

A principios de octubre de 2022 se anunció que la ex alcaldesa Meléndez tuvo que ser hospitalizada por problemas de salud. Dávila Pernas sostuvo que la condición médica no le permite a la ex alcaldesa viajar en avión. Anteriormente PRFAA ha considerado que a Meléndez tiene derecho a un acomodo razonable, debido a su situación de salud.

Dávila Pernas ha insistido en que como director de PRFAA no supervisa el trabajo de los cinco funcionarios electos para cabildear por la estadidad que están activos, luego de que un juez determinara la destitución de Elizabeth Torres, a petición de la administración del gobernador Pedro Pierluisi

El director de PRFAA considera que la decisión del juez de Primera Instancia Anthony Cuevas, en el caso en contra de Torres, determinó que el contenido de los informes que cada delegado debe presentar al goberndor cada 90 días, será la base para concluir si esos funcionarios han cumplido con su tarea.

Sin contar a Torrres, que puede apelar su destitución, quedan cinco delegados electos para cabildear por la estadidad, que – con excepción del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares-, tienen un salario anual de $90,000 y pueden recibir hasta $30,000 como reembolsos por gastos. Los otros cabilderos electos por la estadidad son la exsenadora Melinda Romero, la exsecretaria de Corrección Zoraida Buxó y el ex asambleísta municipal de Guaynabo Roberto Lefranc Fortuño.

Hasta la semana pasada, la exalcaldesa Meléndez, electa para cabildear en la Cámara de Representantes, era la única de los cinco funcionarios que no había presentado su informe de finales de junio.

Dávila Pernas no sabe si Rosselló Nevares reside en la capital estadounidense, como ha afirmado el exgobernador aún cuando compró una casa en Vienna, Virginia, en 2020. La ley que permitió elegir a los cabilderos por la estadidad exige que residan en Washington D.C. o Puerto Rico.

“Yo realmente no sé donde vive”, afirmó Dávila Pernas, al referir cualquier pregunta sobre eso a Rosselló Nevares.

En el pódcast, que se grabó el viernes 7 de julio en la mañana, Dávila Pernas consideró que es una ventaja para la administración Pierluisi que el director de sus oficinas en Estados Unidos resida en Puerto Rico.

“Me da la oportunidad de tener una base de operaciones en Puerto Rico que ningún otro director de Prfaa ha tenido anteriormente”, dijo Dávila Pernas, al indica que suele estar en Washington cuando hay sesión del Congreso, como este mes de julio.

Al momento de la entrevista, Dávila Pernas desconocía a cuanto ascendía el presupuesto de su oficina, que tiene 15 empleados y está en busca de una persona que dirija la delegación de Florida, a cuya pasada directora, Jessica Alcocer, despidió en momentos en que la ahora exfuncionaria estaba reportada ante el gobierno de Florida por una lesión en el trabajo.

Poco después de la grabación del pódcast, Dávila Pernas informó que el presupuesto de PRFAA validado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico ascenderá a $3.16 millones este año fiscal. No ha precisado la porción del presupuesto que se utilizará este año para financiar contratos solicitados por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González

Contrario a lo que ocurre con los delegados, Dávila Pernas sostuvo que tiene la obligación por ley de supervisar los contratos que solicita la comisionada. “Nos aseguramos de que la facturación sea correcta”, dijo el director de PRFAA.

Para Dávila Pernas fue importante el trabajo de los delegados electos para cabildear por la estadidad en favor del proyecto 8393 aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Representantes y que, como el actual 2757, propuso vincular al gobierno federal con un plebiscito entre la independencia, la soberanía en libre asociación y la estadidad.

También destacó la creación de una delegación “extendida”, que reúne activistas y que fue una idea del exgobernador Rosselló, en cuya administración trabajó en PRFAA como subdirector y asesor legal.

Pero, mientras vincula el trabajo de los delegados con la aprobación en la Cámara baja del 8393, no relaciona la falta de acción del Senado con el desempeño de Romero y Buxó, electas para cabildear en la cámara alta estadounidense. “El Senado se mueve mucho más lento de lo que se mueve la Cámara”, argumentó Dávila Pernas.

A los republicanos del Congreso que han rechazado la idea de tener un Puerto Rico estado 51 en el que el español sea el idioma común del gobierno, los tribunales y las escuelas públicas, el representante del gobernador Pierluisi respondió que considera a Estados Unidos “una nación plurinacional, pluricultural, multicultural, es el famoso ‘melting pot’”.

Dávila Pernas fue más allá y dijo “lo que hace especial y fuerte a la nación de los Estados Unidos es precisamente la diversidad cultural, la diversidad de idioma y la diversidad de nacionalidad que existe dentro de la federación americana”.

En Estados Unidos - una federación nacional, no multinacional-, el idioma común es el inglés. En Puerto Rico el idioma común es el español, aunque tanto el español como el inglés sean los idiomas oficiales.

Previamente, el gobernador Pierluisi había indicado que no es necesario ni factible en el futuro inmediato pensar que un potencial Puerto Rico estado 51 tendría el inglés como idioma común del gobierno, las escuelas y los tribunales.

“No lo veo necesario. Para cambiar (el sistema gubernamental) al inglés habría que mejorar la enseñanza del inglés sustancialmente…No lo veo factible ahora, ni lo veo factible en el futuro inmediato. Y no lo veo tampoco como parte de (una próxima) legislación (de plebiscito), porque la realidad es que tenemos que mejorar la enseñanza del inglés en Puerto Rico y deberíamos enfocarnos en eso”, dijo Pierluisi, en una entrevista hace unos meses con El Nuevo Día.

Líderes demócratas de la Cámara baja federal - como el pasado jefe de la mayoría, Steny Hoyer (Maryland) y el portavoz de los demócratas en el Comité de Recursos Nagurales, el congresista Raúl Grijalva (Arizona)- han descartado que pueda avanzar en esta sesión un proyecto como el 2757, ante la oposición de muchos republicanos a la estadidad para Puerto Rico.

Para mantener viva la discusión, de cara al próximo Congreso, Grijalva quisiera que se presentara un proyecto similar en el Senado y que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), acepte celebrar una audiencia pública sobre el debate general sobre el status político de Puerto Rico, aunque no se centre en el proyecto 2757.