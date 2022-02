Washington D. C.- Horas antes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciar una intervención militar en el este de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos había subrayado que las más de 150,000 tropas rusas alineadas en la frontera con Ucrania estaban listas para actuar.

“Lo que vemos son fuerzas rusas continuando su avance alrededor de la frontera (con Ucrania)”, indicó el miércoles John Kirby, portavoz del Pentágono.

Kirby afirmó que no hay pistas que hagan pensar al Pentágono que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere ir más allá de la región de Donbás, donde están las provincias de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y que ha reconocido como “repúblicas independientes”. “Todos quisiéramos estar equivocados sobre esto, pero toda la indicación que tenemos es que (Putin) está listo para atacar a Ucrania otra vez”, agregó Kirby.

Estados Unidos ha advertido a Ucrania que sus fuentes de inteligencia indican que es inminente una plena invasión, mientras el gobierno ucraniano se prepara para lo peor reconociendo que no es la primera vez que los estadounidenses hacen esa predicción.

Según la agencia rusa de noticias Tass, los líderes de las áreas separatistas en Donetsk y Lugansk, pidieron formalmente la ayuda de Putin para hacerle frente a la “agresión” del Ejército de Ucrania.

En Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski decretó un estado de emergencia de 30 días. “Solo nuestro ejército y yo sabremos los pasos claros con respecto a la defensa de nuestro estado. Estamos listos para cualquier cosa”, indicó Zelenski, en declaraciones publicadas en la página oficial de su gobierno.

El profesor Lajos Szászdi León-Borja, quien enseña Relaciones Internacionales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), y es experto en temas militares, piensa que es posible una plena invasión de Ucrania, cuya independencia Putin ha querido poner en entredicho.

“Han desplegado tantas fuerzas a lo largo de su frontera que no creo sean meramente para ejercicios”, sostuvo el profesor Szászdi León-Borja, en entrevista con El Nuevo Día.

Otros no creen que ese sea el objetivo de Rusia. Para el profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Carlos Severino, experto en geopolítica, garantizar la autonomía de las provincias de Donetsk y Lugansk cumplirán el propósito de Putin de presionar en contra de la integración de Ucrania a la OTAN -la Organización del Tratado del Atlántico Norte - y defender a nacionales rusos leales en esa zona.

Severino sostuvo que Putin consiguió en 2014, con la invasión de Crimea, el territorio ucraniano que quería, que le ha provisto el puerto de mayor calado en el Mar Negro. “Rusia no se va a aventurar jamás a una invasión (plena) de Ucrania. Tendrían demasiado que perder” en un conflicto que sería de largo plazo, en momentos en que han mejorado su economía e incrementan sus negocios con Europa, dijo Severino en una entrevista.

La región del Donbás ha estado dividida desde 2014 entre las áreas controladas por el gobierno de Kiev y los separatistas rusos. En Donbás, se ha librado en la práctica durante ocho años una guerra civil entre tropas de Ucrania y separatistas rusos que ha provocado cerca de 14,000 muertes.

Cerca de un tercio del territorio de Donbás –que abarca unas 31,000 millas-, ha estado controlado por los grupos pro-Rusia.

Al profesor Severino, le brindaba optimismo temprano el miércoles que Ucrania hubiese decidido previamente un cese el fuego en la región de Donbás y que no se hayan roto las relaciones diplomáticas entre Moscú y Kiev. El miércoles, Rusia se limitó a ordenar la salida de personal de sus puestos diplomáticos en Ucrania, según la agencia Tass. En la tarde del miércoles, hora de Kiev, la bandera rusa no ondeaba sobre la embajada, indicó, por su parte, The Associated Press.

Tras Putin reconocer a las provincias de Donetsk y Lugansk como “repúblicas independientes” y anunciar el envío de tropas a la región de Donbás, Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, Japón y Australia impusieron sanciones contra bancos, la deuda pública y miembros de la oligarquía de Rusia.

La sanción más significativa, según los expertos, ha sido la decisión de Alemania de suspender la certificación del gasoducto Nord Stream 2, de alto interés para Rusia y su empresa de gas natural Gazprom, tras una inversión que el gobierno de Estados Unidos calcula en $11,000 millones. Biden anunció, el miércoles, que las sanciones que Estados Unidos impone se extenderán al proyecto de Nord Stream 2 y sus funcionarios corporativos.

Para el profesor Severino, el freno a Nord Stream 2 ya es un triunfo temporal económico para Estados Unidos, que aumenta su cuota de venta de gas natural a Europa. Considera, sin embargo, que es un golpe para los países europeos que dependen del gas natural ruso.

Pero Severino cree que Rusia estaba preparada para las sanciones -con un fondo que se calcula en $630,000 millones-, y que tendrá el apoyo de China para mitigarlas.

Biden ha destacado que cuando el presidente Putin afirmó, esta semana, que Ucrania “nunca ha tenido su propia soberanía auténtica”, el presidente ruso “ha atacado el derecho de Ucrania a existir”.

“(Putin) afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos. Y que usará la fuerza para hacer de las Naciones Unidas una farsa. Estados Unidos rechaza eso con firmeza”, sostuvo, el miércoles, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Tanto la OTAN, en general, como Estados Unidos han descartado enviar tropas de combate a Ucrania.

Rusia y China, además, tienen poder de veto sobre decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El profesor Szászdi León-Borja prevé a corto plazo una guerra electrónica.

Un ataque cibernético dejó sin funcionar el miércoles las páginas de internet del gobierno, el Parlamento e instituciones financieras de Ucrania.

Aunque Estados Unidos ha descartado el envío de soldados de combate a Ucrania, el profesor Szászdi León-Borja dijo que puede haber una “dimensión invisible” de apoyo al gobierno ucraniano, más allá del asesoramiento militar. Mencionó la interferencia de comunicaciones estratégicas, de señales de equipo militar como misiles y el uso de aviones no tripulados de reconocimiento.

En entrevista con CNN, el teniente coronel jubilado del Ejército de Estados Unidos Daniel Davis, de la organización “Defense Priorities”, exhortó al presidente Biden a decir con claridad que Ucrania no va a ser parte de la OTAN para reducir las tensiones.

“De todos modos, nunca vamos a hacerlo”, expresó Davis.

Severino, sin embargo, consideró que la opción a corto plazo para Ucrania es sentarse a negociar con Rusia. Insistió en que Rusia no tiene que llevar a cabo una plena invasión para neutralizar a Ucrania.

Hay otras señales que el profesor Severino piensa que se deben tener en cuenta por el momento para tener esperanzas de que no haya un conflicto abarcador.

Por un lado, dijo que “los hogares ucranianos se calientan con gas ruso” y Rusia no ha interrumpido su suministro. También, destacó que el apoyo al presidente ucraniano es muy débil.

Severino descartó, además, la idea de que Rusia tenga interés en la región de Donbás, más allá de garantizar su autonomía frente a Ucrania. Si hubiesen querido anexar la zona por un interés estratégico en esa región, mayormente industrial y carbonífera, lo hubiesen hecho en 2014, según el profesor de la UPR.

El senador republicano Marco Rubio (Florida), líder de la minoría en el Comité de Asuntos de Inteligencia, dijo en CNN que nadie duda que Rusia tiene el poder militar para ocupar Ucrania y lamentó que el gobierno de Biden no impusiera ya todas las sanciones que contempla.

Pero con respecto a la invasión de Ucrania, advirtió que Estados Unidos conoció en Irak y Vietnam los desafíos de un país querer intervenir militarmente otro de grandes proporciones en el que su población rechaza su presencia. “(Putin] bien puede ocupar grandes porciones del país, pero no lo va a pacificar. Los ucranianos van a luchar contra él durante mucho tiempo, y habrá muchos rusos muertos que se irán a casa, y él tendrá que explicarles a sus madres por qué murieron”, sostuvo Rubio.