El Senado desestimó los cargos de destitución contra Alejandro Mayorkas y puso fin al juicio político

“No nos engañemos con lo que está pasando hoy: el ‘impeachment’ de Alejandro Mayorkas no tiene nada que ver con delitos graves y faltas, sino con ayudar a Donald Trump en la campaña electoral. El secretario Mayorkas no ha sido acusado de traición ni de aceptar sobornos ni de atacar ilegalmente nuestras elecciones ni nada por el estilo. No ha sido acusado de ningún delito penal. No chantajeó a una potencia extranjera para que desenterrara a un oponente político. Tampoco incitó a una turba violenta a emprender una insurrección contra la transferencia pacífica del poder”, afirmó Schumer.