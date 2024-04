El senador Martin Heinrich exhorta a los estadistas a mantener su lucha

“La cuestión no es si ocurrirá, sino cuándo Puerto Rico se convertirá en estado… No puedo decir cuando”, dijo el gobernador Pierluisi, al rechazar que se frustre por la falta de resolución del centenario dilema colonial del archipiélago puertorriqueño.

En el caso de Puerto Rico, Estados Unidos invadió la Isla en 1898. No obstante, distinto a Nuevo México, es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y no está encaminado hacia la estadidad, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense en los Casos Insulares.