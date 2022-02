Washington D.C. – Trece organizaciones pro derechos civiles de Estados Unidos y Puerto Rico reclamaron hoy al Departamento de Justicia federal que condene y descarte la jurisprudencia de los Casos Insulares, que fundamentó con una perspectiva racista el trato colonial a los residentes de la Isla y demás territorios.

Las organizaciones - incluidas la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), Latino Justice y Ayuda Legal de Puerto Rico-, enviaron una carta el jueves al secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, y a la procuradora general, Elizabeth Prelogar, para pedirle que ayuden a desmantelar la doctrina.

Por medio de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo decidió a principios del siglo pasado que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, que no está encaminado a ser un estado de la Unión y en el que no aplican todos los derechos de la Constitución estadounidense.

Pero, además la jurisprudencia, como ocurre en el caso Downes versus Bidwell, incluye expresiones de jueces que describen a los residentes de los territorios como personas “salvajes” y de “razas extranjeras”. La jurisprudencia buscó explicar el poder que le otorga la Constitución de Estados Unidos al Congreso sobre los territorios.

“Como el infame (caso) Plessy v. Ferguson, que justificó la segregación racial de ‘separados pero iguales’, y Korematsu v. Estados Unidos, que respaldó el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, los Casos Insulares representan un vergonzoso legado en la historia de nuestra nación. Hacemos un llamado al Departamento de Justicia para que ayude a desmantelar este ejemplo atroz de racismo sistémico, condenando públicamente los Casos Insulares y poniendo fin a cualquier dependencia de ellos en futuras presentaciones judiciales”, indicaron las organizaciones.

La carta está firmada por la ACLU; Ayuda Legal Puerto Rico; la Federación Hispana; Latino Justice PRLDEF; el Fondo para la Educación y Defensa Legal Asiática-Americana; el Centro Brennan para la Justicia; Demos; la Campaña de Derechos Humanos; Lambda Legal; el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley; el Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP; OCA- Defensores estadounidenses de Asia y el Pacífico; y el Comité de Abogados de Derechos civiles y Asuntos Urbanos de Washington.

Las organizaciones indicaron que aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos no basó expresamente su argumentación en el ‘Vaello Madero’ en la doctrina de los Casos Insulares, sí la ha utilizado en ‘Fitisemanu versus Estados Unidos, en el que el Décimo Circuito de Apelaciones federales reafirmó que los nacidos en Samoa estadounidense no son naturales de Estados Unidos y no tienen derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense.

En el caso Vaello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede decidir si excluir a los residentes de Puerto Rico de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) viola la cláusula constitucional de igual protección de las leyes.

Miembros del Congreso han pedido también anteriormente al Departamento de Justicia de Estados Unidos descartar la doctrina de los Casos Insulares.

Para Neil Weare, director ejecutivo de la organización Equally American – que ha promovido el caso Fitesemanu, en el que nacionales de Samoa reclaman el derecho a la ciudadanía estadounidense-, afirmó que la carta de las organizaciones pro derechos civiles “es especialmente oportuna”, pues el 10 de abril se cumple el centenario de la decisión en el caso ‘Balzac v. Porto Rico’, el último de los Casos Insulares.