Homenajeados Antonio Martorell y el reverendo Luis Cortés en el séptimo aniversario de BoricuActivatEd

“El reverendo Cortés entendió rápidamente lo que quería hacer y me hizo solo una pregunta, ‘¿puedes empoderar a mis estudiantes? Le dije que sí, y me dio la oportunidad. Nos puso en el mapa. Llevamos cuatro años enseñando a sus estudiantes” , dijo Fuentes, al hablar del reconocimiento a un líder importante de la comunidad puertorriqueña de Filadelfia.

“La medalla se la debo a la diáspora. Yo me debo a la diáspora, pues más de la mitad de nuestra nación está acá, en Estados Unidos”, dijo, al indicar que “por eso, el puertorriqueño que no se relaciona y no se debe a la diáspora no sabe lo que está haciendo”.