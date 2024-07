JD Vance, candidato a vicepresidente de Estados Unidos, se convierte en potencial heredero del movimiento MAGA

“Vance no sólo reforzará los mensajes centrales de Trump, sino que también será digno de confianza como vicepresidente”, indicó Elaine Karmack , directora del Centro para la Administración Pública Efectiva del Instituto Brookings.

“Un sello de goma”

“Trump buscó a alguien que sabía que daría un sello de aprobación a su agenda extrema. No se quivoquen: J.D. Vance será leal sólo a Trump, no a nuestro país. Y a diferencia de Mike Pence, Vance dijo que él sí hubiera llevado a cabo el plan de Trump para anular las elecciones de 2020. (Vance) apoya una prohibición nacional del aborto y votó en contra de proteger la fertilización in vitro”, indicó Harris en un vídeo.