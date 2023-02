La comisionada residente Jenniffer González va a esperar a que termine la investigación del Comité de Ética de la Cámara baja de Estados Unidos antes de tomar una posición en torno a si el congresista republicano George Santos (Nueva York) debe renunciar a su puesto, tras las mentiras del nuevo legislador fedeal sobre su historial y las investigaciones a que se enfrenta sobre sus finanzas electorales.

“No voy a entrar a categorizar nada. Creo que ya ha aceptado públicamente que hizo unas aseveraciones incorrectas, que están mal y hay querellas radicadas en el Comité de Ética, que el presidente de la Cámara (Kevin McCarthy) ha dicho que va a evaluar”, dijo González, comisionada residente en Washington, coincidiendo con la posición del liderato republicano cameral.

Santos está bajo investigación de las fiscalías federal y del condado de Nassau, donde está el distrito 3 de Nueva York que representa, y del Comité de Ética, donde las denuncias fueron presentadas por el demócrata puertorriqueño Ritchie Torres y su colega Daniel Goldman, ambos electos por distritos de Nueva York, debido a potenciales violaciones en sus finanzas electorales.

El boricua Torres, quien en gran medida ha liderado la fiscalización en el Congreso en torno a Santos, ha solicitado, a su vez, una investigación de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés).

Como los demócratas, varios republicanos de la Cámara baja han pedido la renuncia de Santos, incluido Anthony D’Esposito, electo en un distrito vecino de Long Island y de origen italo-puertorriqueño.

Santos mintió descaradamente sobre sus credenciales académicas, profesionales y su origen. Hay grandes dudas, además, sobre cientos de miles de dólares de donativos políticos que recibió.

Junto al ahora líder de la mayoría, Steve Scalise, y otros colegas republicanos, la comisionada fue a hacer campaña a Nueva York, el 2 de noviembre pasado, por un grupo de candidatos al Congreso que incluyó a Santos.

En momentos en que la mayoría republicana es de solo cuatro votos, 222 a 212, con una vacante en un distrito demócrata, González sostuvo que para su partido en Estados Unidos está en discusión “el margen” de control en la Cámara baja, pero además “un elemento de representatividad”.

Mientras duren las investigaciones sobre Santos, quien ganó un distrito en el que el presidente Joe Biden venció en 2020, el liderato republicano tiene un voto adicional en el pleno cameral.

“Voy a esperar. Me voy a reservar en este momento mis expresiones sobre el congresista Santos, pero la Comisión de Ética yo creo que va a tomar una determinación con esto. Y cuando eso ocurra, claro que me voy a expresar. Ahora, ésta es la persona que eligieron la gente de (ese distrito de) Nueva York. Hay legisladores que yo no pienso como ellos en la Cámara, pero fueron electos para representar un distrito y yo no puedo coartarle esa voz simplemente porque yo no crea en la persona, porque de lo contrario, en el caso mío dirían que yo no debería ser la de Puerto Rico. Esa decisión se debe tomar. Hay un proceso. El cuerpo legislativo le permite hacer una evaluación sobre sus miembros, así que vamos a esperar”, sostuvo González.

Cuando le pasó por el lado en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, con ocasión del mensaje sobre la situación de Estados Unidos del presidente Joe Biden, el senador republicano Mitt Romney (Utah), según su relato, le dijo a Santos que debería estar avergonzado, “sentado en la última fila y permanecer callado”.

Santos, un día después de reunirse con el speaker Kevin McCarthy (California) y en momentos en que los republicanos sacaban de sus comités a tres demócratas, anunció que se abstendría de participar en comisiones de la Cámara baja hasta que el Comité de Ética rinda su informe.