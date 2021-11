Washington D. C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se opuso hoy a la propuesta del presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, de crear una mesa de diálogo multipartidista y multisectorial para discutir cómo avanzar un consenso procesal sobre el status político de Puerto Rico.

La comisionada González, quien hace caucus con los republicanos en la Cámara de Representantes, consideró que la idea de Dalmau Santiago, que se basa en que el Congreso no ha actuado sobre este asunto tras el referéndum criollo de 2020, es un intento de “darle largas al asunto”.

“Vuelve la vieja estrategia de darle largas al asunto del estatus y tratar de burlar la voluntad del pueblo expresada en las urnas”, dijo González.

Dalmau Santiago sostuvo que la misma ley que reguló el referéndum estadidad sí o no del 3 noviembre de 2020 fijaba un plazo de un año para el Congreso responder a los resultados. “Eso significa que el mandato en favor de la estadidad ha caducado; y, ante esa realidad, nos corresponde iniciar un nuevo proceso ante esa inacción congresional”, indicó esta semana Dalmau Santiago.

PUBLICIDAD

Tras la consulta de hace un año, en el que la estadidad obtuvo 52.5%, hay dos medidas presentadas en el Congreso, una que impulsa un referéndum estadidad sí o no atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado, y otra que propone una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que quisiera llevar a votación esos proyectos en su comisión antes de que termine 2021, aunque no se prevé que ninguna medida vaya a ser aprobada en el Senado de Estados Unidos.

La comisionada González sostuvo que hay una lucha de poder en el PPD pues por un lado Dalmau Santiago propone una mesa de diálogo, y por el otro, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, descarta el tema.

“El PPD no se define, esta es la tercera ocasión que en menos de dos años crean comités para ‘atender el estatus’ y nunca resultan en nada. Les recuerdo que ya Puerto Rico se expresó clara y contundentemente a favor de la estadidad, por encima de partidos políticos y de candidaturas individuales, ese mandato no caduca como tampoco la voluntad del pueblo a ser iguales”, indicó la comisionada González, quien presentó junto al demócrata boricua Darren Soto (Florida) el proyecto 1522 en favor del referéndum federal estadidad sí o no.

González ha insistido en que su medida tiene los votos para ser aprobada en comisión.