Washington - En momentos en que examina retar a Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que el Partido Nuevo Progresista (PNP), sobre todo, quiere ir a la elección de 2024 con “su mejor candidato”.

Ante expresiones de allegados del gobernador Pierluisi que sostienen que la base del PNP rechaza la idea de una primaria por la candidatura a La Fortaleza, González planteó que ni la quiere ni la teme.

“No quiero una primaria. Todo el mundo quiere que cuando tienes los números el PNP vaya con su mejor candidato a la gobernación, el candidato que tenga mayor favor del pueblo y de su base… Si tengo el respaldo del pueblo, voy pa’lante”, dijo la comisionada y vicepresidenta del PNP.

A principios de febrero, la encuesta de El Nuevo Día reflejó que González tenía entonces una ventaja de 64-25 sobre Pierluisi, lo que el gobernador consideró que estaba fuera de la realidad.

Por ahora, González sostuvo que mantiene su mira en la agenda del Congreso y que no será hasta finales de 2023 que decidirá si reta a Pierluisi o busca un tercer término como comisionada residente.

González ha dicho que se ausentó del mensaje de Estado del gobernador sobre la situación de Puerto Rico debido al debate en el Congreso sobre el proyecto energético republicano.

La comisionada fue entrevistada el jueves por este diario –justo cuando el Congreso comenzaba un nuevo receso legislativo de dos semanas– y esta es una versión editada de la conversación.

¿Satisfecha con el mensaje de Estado del gobernador?

-Me gustó mucho que el mensaje se centró exclusivamente en los fondos federales que hemos procurado para Puerto Rico en el Congreso y los distintos programas que a nivel estatal se corren con estos fondos federales… Creo que en ese sentido el mensaje cumplió con notificarle al pueblo donde están los fondos.

Usted le había dicho que quería que presentara pasos concretos para la reconstrucción, actividad económica o contra el crimen.

-Entendía que debía explicarse concretamente cuándo se van a dar ciertos pasos, por lo menos para las cosas importantes, reconstrucción del sistema eléctrico… Obviamente, no entró en esos detalles, pero asumo que los anunciará prontamente. Creo que había una necesidad de que se divulgara dónde están y se han estado utilizando una parte de los fondos.

¿Diría que faltaron pasos concretos?

-Dije cuáles eran mis expectativas, pero es el mensaje del gobernador.

Pareció fiscalizar al gobernador antes de que ofreciera el mensaje.

-Se me preguntó qué cosas debían discutirse… Generalmente, uno recibe de antemano por dónde va la cosa, pero a veces no…

¿No le avisó de nada?

-Ni tiene que hacerlo.

¿Qué le ha pedido usted al liderato republicano de la Cámara baja sobre su próximo proyecto de status?

-Hemos tenido nuestras conversaciones. Estamos listos para radicar (la medida en la semana del 17 de abril).

¿Está esperanzada en que se apruebe alguna medida de status en la Cámara de Representantes?

-Creo que con la votación que tuvimos en (diciembre) se puso en el récord la necesidad de que se resuelva el asunto. Esa presión pública va a venir y tiene que venir. Algunos republicanos votaron por ese proyecto, y si ese no fuera el proyecto que algunos quisieran, quiero ver cuál es. Algo tenemos que aprobar.

¿Cree que van a impulsar una medida? Se lo menciono porque el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman, quiere que se cumpla con los objetivos de la ley Promesa. Si eso es así, no puede haber un proyecto de status de implantación automática.

-Creo que la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF) está más de un 80% cumpliendo con sus objetivos.

No han certificado ningún presupuesto balanceado y si uno ve las declaraciones del director, Robert Mujica, en la que indicó que la JSF va a tomar en cuenta acciones legislativas aunque el presupuesto esté equilibrado.

-Vemos más cerca la salida de la Junta de lo que la veía tres años atrás.

¿Cree que el próximo gobernador o gobernadora va a tener un gobierno sin la Junta?

-En algún momento de ese término, sí.

Pero, no al empezar el cuatrienio.

-No me quisiera adelantar, pero entiendo que para el término completo de los cuatro años (próximos) deberíamos estar sin la Junta.

¿Por qué no radica un proyecto de ley pidiendo que se cancele a la Junta?

-Eso no es algo que se descarte.

Pero, nunca lo ha hecho.

-No es algo que se descarte. Me reúno periódicamente con la Junta. Quedan todavía unas negociaciones de la deuda, que son a mi juicio lo que está pendiente, con la cantidad de recursos que se han aprobado, que le permiten al gobierno de Puerto Rico hacer los ajustes económicos para solventar otras áreas del gobierno.

¿Cómo ha avanzado la posibilidad de su candidatura a la gobernación?

-No estoy en este momento sopesando eso. Eso va a (decidirse) a finales de este año (cuando se abre el proceso de candidaturas).

¿Va a esperar a noviembre para tomar los pasos concretos?

-Estoy visitando los pueblos.

Escuché al representante José “Pichy” Torres Zamora (director ejecutivo del PNP), decir que la base del partido no quiere una primaria.

-No quiero una primaria. Todo el mundo quiere que cuando tienes los números el PNP vaya con su mejor candidato a la gobernación, el candidato que tenga mayor favor de su pueblo, de su base. Claro que yo tampoco quiero una primaria, pero la realidad es que nuestro derecho democrático permite eso. Y el PNP, siempre que ha habido una primaria, sale fortalecido en una elección general… Uno no debe tener miedo a las primarias, todo lo contrario. Creo que la base de nuestro partido quiere ver un partido sólido, fortalecido, enfocado… Debemos volver a los principios de la fundación del PNP, a las reuniones de marquesina, a la gente humilde, al enfoque de trabajo comunitario.

¿Pierluisi se descarriló?

-Históricamente, han pasado muchas cosas.

Cuando dice que el PNP tiene que volver a sus principios, sonaría como que el actual liderato no lo hace.

-Puede sonar como suene. La realidad es que históricamente ha habido cambios y el PNP se ha alejado de esa ruta. No estoy hablando aquí de Pierluisi. Estoy hablando del partido. El PNP se ha alejado de esa ruta, por las razones que sea… El PNP no se hizo para gobernar la colonia. El PNP se hizo para darle un instrumento de justicia social a la gente, de igualdad y de conseguir la estadidad, y eso incluye a todos los funcionarios electos por la Palma, no solo al gobernador.

Usted dice que el PNP no se hizo para gobernar la colonia, pero todo indica que vamos a tener colonia por muchos años más.

-Compete a los partidos que creemos en la descolonización movernos más allá de eso.

¿Y si la estadidad no está disponible?

-Está disponible. Nunca antes se había aprobado un proyecto como el que se aprobó en diciembre (en la Cámara), autoejecutable, fuera de líneas territoriales y coloniales. Los huracanes ayudaron mucho en la educación del Congreso y nos toca a todos, en el caso de los funcionarios del PNP, continuar esa lucha.

El Senado parece que no escucha eso.

-Creo que este tema va a estar en la discusión del Senado. Habrá gente que esté en contra, como siempre. Para algunos es mucho más fácil quedarse en el statu quo y que no pase nada.

Dice que anunciará su decisión a finales de año. ¿El dinero recaudado para la comisaría lo puede transferir a una candidatura estatal?

-No he verificado sobre eso. Estoy recaudando, obviamente.

¿El que piense que va a llegar a la convención de agosto del PNP dándole claridad al electorado está equivocado?

-Va a ser más cerca de la radicación de candidaturas (que abren en diciembre). Tengo un privilegio enorme de haber recibido la mayor cantidad de votos en las dos pasadas elecciones. Eso equivale para mí una responsabilidad adicional.

¿En este momento, su candidato a gobernador es Pedro Pierluisi?

-En este momento, estoy evaluando si voy a aspirar o no (a la gobernación). En diciembre te voy a decir quién es mi candidato a la gobernación.

¿El liderato legislativo del PNP está con usted?

-Eso es una decisión que la tiene que tomar el pueblo. Eso es una de las cosas que quiero volver a la raíz. Si uno tiene la gente, me voy a dejar llevar por lo que piense el pueblo, la gente, el ciudadano de a pie. Agradecería muchísimo que el liderato, que los alcaldes, que los legisladores, estuvieran conmigo. Pero yo estoy en la calle, y si tengo el respaldo del pueblo voy pa’lante.

En el tribunal –en el caso por corrupción en que fue convicto el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez–, Oscar Santamaría habría hecho un comentario de que la ayudaba y usted luego se alejó. ¿Cuál era su relación con Santamaría?

-No sé. Hay que preguntarle a él.

¿Usted lo conoce?

-Claro, trabajó en la Cámara. Siempre trabajó con varios legisladores. En el momento en que conocí al licenciado Santamaría era un profesional.

¿Era de su equipo?

-Era del equipo del PNP.

¿Qué daño le hará al PNP ese caso?

-Al PNP, al Partido Popular. Creo que el daño más grande lo tiene la isla.

Sin duda que los casos recientes han dañado al PNP y al PPD, pero el caso que se ventiló, que más ha generado debate, ha sido el del exalcalde Pérez, quien es PNP.

-En este momento. Creo que es un grave daño a la confianza del pueblo en sus instituciones, sus líderes.

Ángel Pérez es su compadre. ¿Ha hablado con él?

-No. He hablado con la nena (en referencia a su ahijada).

¿Le sorprendió el caso?

-Dramáticamente. Dramáticamente. Hasta el día de hoy.