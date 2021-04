Washington D.C. – El presidente Joe Biden defendió esta noche sus planes dirigidos a que el gobierno invierta con fuerza en la economía, confiado en que permitirá asegurar la recuperación de Estados Unidos luego de enfrentarse a “la peor pandemia en un siglo“ y “el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil”.

Biden destacó las iniciativas que ha tomado para mitigar la emergencia de salud y la peor depresión económica en 90 años, recordó la amenaza contra la democracia que representó la insurrección contra el Congreso del pasado 6 de enero, abogó por una reforma abarcadora de las leyes de inmigración y una reforma de la práctica policial.

“Ahora, después de solo 100 días (de asumir el cargo), puedo informar a la nación: Estados Unidos está en movimiento de nuevo…Convirtiendo el peligro en posibilidad. Crisis en oportunidad”, indicó Biden.

Las medidas de seguridad relacionadas con el COVID-19 limitaron a unos 200 los congresistas que pudieron asistir al mensaje, de un total de 535, sin contar los seis delegados de Washington D. C. y los territorios.

PUBLICIDAD

La sesión representó además la primera vez en la historia en que dos mujeres encabezaron una sesión conjunta del Congreso, la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta del Senado y la speaker Nancy Pelosi, como jefa de la Cámara de Representantes.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email La vicepresidenta Kamala Harris y la Speaker Nancy Pelosi presidieron la sesión conjunta durante el primer mensaje de Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos. (Melina Mara)

Nancy Pelosi previo al mensaje de Biden. (Andrew Harnik)

El líder de la minoría Mitch McConnell. (Melina Mara)

Chuck Schumer (NY), líder de la mayoría en el Senado. (Andrew Harnik)

Los congresistas Alex Padilla, Jon Ossoff, Jacky Rosen, John Garamendi y Raphael Warnock se toman un selfie a su llegada. (Caroline Brehman)

Los invitados se ubicaron en sus sillas cuidando el espacio por la pandemia del COVID-19. (Andrew Harnik)

Las medidas de seguridad relacionadas con el COVID-19 limitaron a unos 200 los congresistas que pudieron asistir al mensaje, de un total de 535, sin contar los seis delegados de Washington D. C. y los territorios (Andrew Harnik)

Una integrante del Congreso observa mientras espera, antes de que el presidente Joe Biden se dirija a una sesión conjunta del Congreso. (Jim Watson)

Congresistas charlan previo al mensaje. (Doug Mills)

Joe Biden destacó en su mensaje que Estados Unidos se encamina a superar la crisis de la pandemia de COVID-19. (Melina Mara)

El presidente se quitó la mascarilla al llegar al podio. (Doug Mills)

Biden saludó a la vicepresidenta Kamala Harris y la Speaker Nancy Pelosi. (Andrew Harnik)

Chuck Schumer mientras escuchaba el mensaje de Biden. (Melina Mara)

Primera dama Jill Biden y el esposo de la vicepresidenta Harris, Doug Emhoff. (MICHAEL REYNOLDS)

“Ahora, después de solo 100 días (de asumir el cargo), puedo informar a la nación: Estados Unidos está en movimiento de nuevo…Convirtiendo el peligro en posibilidad. Crisis en oportunidad”, indicó Biden. (Melina Mara)

Joe Biden. (Chip Somodevilla)

El senador Patrick Leahy toma una foto. (Melina Mara)

Desde la izquierda, los congresistas Eleanor Holmes Norton, Stephanie Murphy, David Cicilline, Ritchie Torres y Raul Ruiz. (Caroline Brehman)

El mensaje de Biden duró aproximadamente hora y media. (Melina Mara) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Biden destacó el programa que ha permitido vacunar plenamente contra el coronavirus a 96.7 millones de personas y darle al menos una dosis a otras 45 millones. Su meta es que Estados Unidos recupera buena parte de su normalidad para el 4 de julio, cuando se conmemora la independencia de este país.

“Estamos vacunando a la nación. Estamos creando cientos de miles de puestos de trabajo. Estamos ofreciendo resultados reales que las personas pueden ver y sentir en sus propias vidas. Abriendo las puertas de la oportunidad. Garantizando equidad y justicia”, agregó Biden, al señalar que heredó “la peor crisis económica desde la Gran Depresión”.

En la respuesta republicana, el senador Tim Scott, electo por Carolina del Norte y el único afroamericano en su caucus, indicó que el presidente Biden cosecha los beneficios del trabajo del gobierno de Trump. “Esta administración heredó una marea que ya había cambiado”, afirmó Scott, según extractos de su mensaje.

Horas después de develar su ‘plan para las familias estadounidense’, Biden salió en defensa de su plan de infraestructura y creación de empleos.

“Expertos independientes estiman que el plan de creación de empleos agregará millones de empleos y billones de dólares en crecimiento económico en los próximos años. Estos son trabajos bien pagados que no se pueden subcontratar. Casi el 90% de los trabajos de infraestructura creados en el plan de empleo estadounidense no requieren un título universitario. El 75% no requiere un grado asociado”, dijo.

PUBLICIDAD

Biden divulgó recientemente su plan de inversión en infraestructura e iniciativas de creación de empleos, que pueden tener un costo de $2.25 billones, de los cuales $650,000 millones se destinan a modernizar puentes, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de tránsito y agua.

Dio a conocer que la vicepresidenta Harris estará a cargo de supervisar el plan de creación de empleos.

Esta mañana, Biden divulgó formalmente el “plan para familias estadounidenses” - a un costo de otros $1.8 billones-, que propone educación preescolar universal para niños de tres y cuatro años y dos años de matrícula gratuita en los colegios universitarios de la comunidad.

“Aumentaremos las becas Pell (en un 20%) y la inversión en colegios y universidades históricamente negros, colegios tribales e instituciones que sirven a las minorías”, dijo Biden.

Como se había adelantado, las propuestas incluyen invertir $225,000 millones en programas de cuido de niño, y licencias familiares y médicas de hasta 12 semanas con paga.

Como parte de las iniciativas, Biden también persigue extender por lo menos hasta el 2025 el aumento en el crédito por niños dependientes (CTC), un programa del cual se beneficiará todo residente de la Isla cuando rellene una planilla contributiva federal a partir de 2022. La intención es mantener el crédito en $3,000 por cada nino de seis años o más y en $3,600 por los que tienen menos de seis años.

También hace permanente en Estados Unidos la expansión del crédito por trabajo para trabajadores sin niños dependientes.

Para financiar el plan para las familias estadounidenses, Biden propone $1.5 billones en impuestos a los que tienen ingresos de $400,000 o más e inversionistas con ganancias de capital de más de $1 millón.

PUBLICIDAD

También ha indicado que para financiar el plan de infraestructura y creación de empleos, impulsará elevar la tasa contributiva de las corporaciones, incluidas las que hacen negocios como empresas foráneas.

“Muchas empresas evaden impuestos a través de paraísos fiscales desde Suiza hasta las Bermudas y las Islas Caimán. Y se benefician de las lagunas fiscales y las deducciones que permiten la deslocalización de trabajos y la transferencia de ganancias al extranjero. Eso no está bien”, sostuvo.

La sesión conjunta del Congreso - en momentos en que cumple el viernes los primeros 100 días en la Casa Blanca-, tuvo momentos extraordinarios, pues tuvo lugar en medio de la emergencia que genera la pandemia, que ha causado la muerte de más de 573,000 personas en Estados Unidos, y fue la primera desde el ataque al Capitolio del 6 de enero, que provocó al menos cinco muertes y buscó interrumpir el proceso constitucional de contar los votos del colegio electoral.

Con respecto a la reforma de la práctica policial, Biden afirmó que “todos hemos visto la rodilla de la injusticia en el cuello del Estados Unidos negro. Ahora es nuestra oportunidad de lograr un progreso real”.

“Sé que los republicanos tienen sus propias ideas y participan en discusiones productivas con los demócratas. Necesitamos trabajar juntos para encontrar un consenso. Hagámoslo el mes que viene, antes del primer aniversario de la muerte de George Floyd”, dijo Biden.

Biden hizo un llamamiento a favor de una reforma abarcadora de las leyes de inmigración. “Si crees que necesitamos una frontera segura, apruébala. Si crees en un camino hacia la ciudadanía, apruébala. Si realmente deseas resolver el problema, he enviado un proyecto. Apruébenlo”, indicó.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Biden dijo que por lo menos se debe buscar un acuerdo en temas de inmigración como la protección de los “soñadores”, los jóvenes indocumentados que vinieron a Estados Unidos de la mano de sus padres, y un camino hacia la ciudadanía para los que trabajan en la agricultura.

El presidente de Estados Unidos expresó a su vez que hará todo lo que esté a su alcance “para proteger al pueblo estadounidense de esta epidemia de la violencia armada”, pero subrayó que “es hora de que el Congreso también actué”.

Biden sacó la cara también por los sindicatos. “Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país. Y los sindicatos construyen la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe el proyecto de protección del derecho de sindicación, la Ley PRO”, sostuvo.

Al mismo tiempo, pidió aprobar el aumento a $15 la hora del salario mínimo federal.”Nadie debería trabajar 40 horas a la semana y seguir viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y debemos garantizar una mayor equidad y oportunidades para las mujeres. Llevemos el proyecto de equidad en los cheques a mi escritorio”, dijo.

Biden exhortó a los legisladores federales a aprobar el proyecto que combate la violencia contra la mujer y otro que busca proteger a los miembros de la comunidad LGBTTQ. “Se estima que más de 50 mujeres son asesinadas a tiros por su pareja todos los meses en Estados Unidos”, indicó.

En una de las propuestas que complace a los liberales, Biden pidió permitir que Medicare pueda negociar con la industria farmacéutica el precio de los medicamentos recetados.

PUBLICIDAD

Buscó, en varias ocasiones, acentuar que considera que Estados Unidos logró superar la crisis del acto de insurrección contra el Congreso, que generó un segundo juicio político en contra del presidente Trump.

“La insurrección fue una crisis existencial, una prueba de si nuestra democracia podría sobrevivir. Lo hizo. Puedo decir con absoluta confianza: nunca me he sentido más confiado ni más optimista sobre Estados Unidos. Hemos mirado hacia un abismo de insurrección y autocracia - de pandemia y dolor - y “Nosotros, el Pueblo” no titubeamos”, agregó.