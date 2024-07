Washington D.C.- - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , anunció el domingo su decisión de no ir a la reelección y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata, tras ponerse en duda su aptitud para desempeñarse en el puesto durante los próximos cuatro años, quedar atrás en las encuestas y en medio de continuos reclamos de líderes de su Partido Demócrata para que retirara su aspiración.

“Lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, indicó Biden, quien se propone ofrecer un mensaje al país, por televisión, esta semana. Según informes, Biden se convenció en las pasadas horas de que no solo tendría problemas para recuperarse en las encuestas, sino que pudiera hacer daño a los candidatos demócratas al Congreso.