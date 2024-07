Fuentes aseguran que atacante tenía fotos de Donald Trump, Joe Biden y otros funcionarios en su teléfono

Los investigadores que registran los dispositivos de Thomas Matthew Crooks también encontraron que el atacante buscó las fechas de la Convención Nacional Demócrata, así como de las presentaciones de Trump , según las fuentes, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para mencionar detalles de la investigación en curso.

El FBI ha estado buscando pistas sobre qué fue lo que llevó a Crooks a abrir fuego en el mitin de campaña del sábado en Butler, Pensilvania, en un intento de asesinar al candidato presidencial del Partido Republicano . El FBI ha dicho que en su investigación el tiroteo ha sido clasificado como posible acto de terrorismo interno, pero aún no ha encontrado un motivo ideológico claro. El FBI ha accedido al teléfono celular de Crooks, ha registrado su computadora, su casa y su vehículo, y hasta el momento ha entrevistado a más de 100 personas.

Crooks mató a una de las personas que asistían al evento e hirió de gravedad a otras dos. Trump sufrió una lesión en la oreja pero no fue herido de gravedad, y días después se presentó en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee con una venda sobre la oreja.

El atacante también realizó búsquedas sobre trastorno depresivo mayor, según tres fuentes familiarizadas con la pesquisa. Pero los investigadores aún no han determinado si Crooks fue diagnosticado realmente con dicho trastorno, dijo una de las fuentes. Diversos estudios han mostrado que la gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas, y los expertos dicen que la mayoría de las personas violentas no padecen enfermedades mentales.