Más de 30 miembros del Congreso ya han pedido a Joe Biden que retire su candidatura a la reelección

“Durante las últimas semanas, he escuchado a los habitantes de Ohio hablar sobre temas importantes, entre ellos, cómo seguir generando empleos en nuestro estado, brindar a las fuerzas del orden los recursos para tomar medidas enérgicas contra el fentanilo, proteger el Seguro Social y Medicare de los recortes, y evitar los actuales esfuerzos para imponer una prohibición nacional del aborto. Estos son los problemas que preocupan a los habitantes de Ohio y mi trabajo es seguir luchando por ellos” , indicó el senador Brown, en un comunicado de prensa, enviado el viernes en la noche.

“No hay una opción segura” , sostuvo Ocasio Cortez, al indicar que no quiere decirle a nadie qué hacer, pero consideró importante presentarle a sus electores el escenario actual que conoce.

La campaña de Biden ha insistido continuamente en que no hay ningún plan para que el presidente renuncie a la candidatura . Jen O’Malley Dillon , presidenta de la campaña, dijo que Biden “absolutamente” va a seguir como candidato.

Aunque reconoció que los traspiés de Biden durante el debate han generado duda entre los votantes, O’Malley Dillon consideró que eso no significa que hayan pasado al bando de Trump, quien hace una semana sobrevivió un intento de asesinato y el jueves, al aceptar la candidatura republicana a la Casa Blanca, renovó duros ataques, recurriendo también a falsedades, contra la oposición y culpó a los indocumentados por los problemas que enfrenta el país.

Pero, se ha hecho evidente que altos líderes políticos demócratas le han comunicado a Biden la preocupación de que su candidatura parezca no tener posibilidad de vencer a Trump , y que afecte adversamente la oportunidad de ganar, al menos, la Cámara de Representantes .

Algunas fuentes han alegado que Biden evalúa dejar la candidatura. Algunos han llegado a pronosticar que la decisión se tomaría este fin de semana. Pero, otros sostienen que, si decide tomar ese camino, no lo anunciaría hasta después del mensaje al Congreso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , previsto para el miércoles.

Biden, según The New York Times, no quiere darle a Netanyahu la oportunidad de celebrar una retirada suya mientras está en suelo estadounidense.