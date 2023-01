Washington D.C. – La decisión de la Casa Blanca de poner fin, efectivo el 11 de mayo, a las declaraciones de emergencia sobre el COVID-19 tiene lugar en medio de presiones de los republicanos del Congreso para acabar de inmediato con esa política pública del presidente Joe Biden.

Aunque ha advertido del “caos” que puede causar en los servicios de salud un final abrupto, al rechazar medidas republicanas que considera hoy el pleno de la Cámara baja, la Casa Blanca mantuvo que se propone descontinuar en unos tres meses las declaraciones de emergencias nacional y en la salud pública.

En el caso de Medicaid, los estados, Washington D.C. y sus territorios han tenido acceso a un aumento de 6% en el pareo federal –FMAP, por sus siglas en inglés- como respuesta a la pandemia y la declaración de que existe una emergencia en la salud pública.

Para Puerto Rico, en momentos en que tiene asignado para este año fiscal federal $3,650 millones, el 6% adicional en el FMAP ha significado elevar de 76% a 82% ese pareo.

PUBLICIDAD

Pero, en diciembre pasado, la nueva ley de presupuesto incluyó un lenguaje que elimina paulatinamente ese incremento en fondos entre abril y diciembre de este año. “Si la declaración de emergencia en el área de salud pública terminara repentinamente, sembraría confusión y caos en esta liquidación crítica”, sostuvo la Casa Blanca.

“Debido a esta incertidumbre, decenas de millones de estadounidenses podrían correr el riesgo de perder abruptamente su seguro médico, y los estados podrían correr el riesgo de perder miles de millones de dólares en financiamiento. Además, los hospitales y hogares de ancianos que han dependido de las flexibilidades habilitadas por las declaraciones de emergencia se verán sumidos en el caos sin el tiempo adecuado para volver a capacitar al personal y establecer nuevos procesos de facturación, lo que probablemente provoque interrupciones en la atención y retrasos en los pagos, y muchas instalaciones en todo el país experimentar pérdidas de ingresos”, indicó la Casa Blanca.

El fin de las declaraciones de emergencia pone en riesgo servicios especiales de telesalud. “Los más afectados serían las personas con necesidades de salud conductual y los pacientes rurales”, agregó la Casa Blanca.

Pero, además, la Casa Blanca argumentó que tendría que poner fin a la política pública que aplica el título 42 en la frontera, que ha permitido desde la administración de Donald Trump devolver a inmigrantes – sin examinar su caso-, que entran sin documentos a Estados Unidos para pedir asilo político.

“Si bien la administración ha intentado rescindir la política del Título 42 y continúa apoyando el levantamiento ordenado de esas restricciones, el Título 42 permanece vigente debido a las órdenes emitidas por la Corte Suprema y una corte de distrito en Luisiana”, sostuvo la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Un portavoz de la presidenta del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, la republicana Cathy McMorris Rodgers, rechazó que la eliminación de la declaración de una emergencia pública de salud signifique el poder echar mano del título 42, bajo las normas de las leyes de inmigración. “Son autoridades separadas…y decir lo contrario es falso”, indicó Christopher Krepich, portavoz de la congresista Rodgers.

La Cámara de Representantes considera hoy dos medidas republicanas sobre la emergencia del COVID-19. Una, la legislación 382, busca acaba de inmediato con la declaración de emergencia de salud pública. La otra medida persigue eliminar el requisito de vacunación para trabajadores de la salud vinculados a ciertos programas federales, como Medicaid y Medicare.

Aunque esas medidas probablemente no avanzarán en el Senado, donde los demócratas tienen una mayoría de 51 a 49, los republicanos de la Cámara baja consideran que han logrado avances en la política pública del Ejecutivo estadounidense.

“Me alegra ver que la Casa Blanca está siguiendo el ejemplo de los republicanos de la Cámara y anunciara que planean terminar finalmente con la emergencia de salud pública y la declaración de emergencia sobre el COVID”, indicó el líder de la mayoría republicana, Steve Scalise (Luisiana).

Reacciona Pierluisi

En San Juan, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que es prudente no acabar con las emergencias de forma inmediata.

“A mí me parece correcto el que no se elimine o se deje sin efecto la declaración de emergencia abruptamente. De un día para otro. Me parece que un período de varios meses para ir transicionando hacia esa nueva etapa, es lo correcto. Yo voy a estar bien pendiente de las acciones del presidente.En su momento, vamos a atender el COVID como una enfermedad endémica. No como una epidemia y eso es lo que está anticipando el presidente (Biden)”, indicó Pierluisi.