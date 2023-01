Washington D.C.– El presidente Joe Biden se propone dar por terminadas las declaraciones de emergencia sobre el COVID-19 en Estados Unidos para el 11 de mayo próximo.

Al rechazar una medida de republicanos de la Cámara baja que busca cancelar las emergencias nacional y de salud pública, la Casa Blanca indicó que “el plan de la administración” es extenderlas hasta el 11 de mayo, y terminarlas en esa fecha.

“Para ser claros, la continuación de estas declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo no impone restricción alguna a la conducta individual con respecto al COVID-19. No imponen mandatos de mascarillas ni mandatos de vacunas. No restringen las operaciones escolares o comerciales. No requieren el uso de ningún medicamento o prueba en respuesta a casos de COVID-19″, indicó la Casa Blanca, en una declaración de política pública.

La comunicación de la Casa Blanca sostiene que “un final abrupto” de esas emergencias “crearía un gran caos e incertidumbre en todo el sistema de atención médica: para los estados, hospitales y consultorios médicos y, lo que es más importante, para decenas de millones de estadounidenses”.

La Casa Blanca sostuvo que durante la emergencia del COVID-19, “el programa Medicaid ha operado bajo reglas especiales para proporcionar fondos adicionales a los estados para garantizar que decenas de millones de estadounidenses vulnerables mantuvieran su cobertura de Medicaid durante una pandemia mundial”.

El entonces presidente Donald Trump declaró el 13 de marzo de 2020 que la pandemia del COVID-19 representaba una emergencia nacional y una emergencia de salud pública en Estados Unidos. Más de 1.1 millones de personas han muerto en Estados Unidos en los últimos 35 meses a causa del COVID-19.