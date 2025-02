“El presidente Trump está cumpliendo su promesa de tomar medidas audaces para proteger a nuestras comunidades, asegurar nuestras fronteras y generar ingresos adicionales para el gobierno federal. Los aranceles a las importaciones de Canadá, México y China envían un mensaje contundente de que Estados Unidos ya no se quedará de brazos cruzados mientras otras naciones no logran detener el flujo de drogas ilegales e inmigrantes a nuestro país ”, dijo el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Smith .

“Esta medida no solo es económicamente precipitada, sino que pone en peligro la seguridad nacional de nuestro país y no hace nada para fortalecer nuestra situación fiscal. Cada medida que se toma para aislarnos de nuestros aliados pacíficos es una medida que fortalece a nuestros adversarios y competidores, al tiempo que desploma los ingresos y enriquece a los ya ricos. No nos equivoquemos: no está haciendo nada para proteger la industria estadounidense y todo para aumentar los costos”, agregó.