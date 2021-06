Washington D. C. – La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) advirtió que los “cabilderos de la estadidad” deben reportarse a trabajar en su oficina de Washington el 1 de julio y que – aunque en este momento no se ha asignado presupuesto-, la ley obliga a que trabajen a tiempo completo.

“Tienen que estar aquí el 1 de julio”, indicó la directora ejecutiva de Prfaa, Carmen Feliciano, quien representa al gobernador en la capital estadounidense.

Los seis delegados - electos el pasado 16 de mayo en el evento de más baja participación en la historia de Puerto Rico, 3.92%-, tienen la encomienda de presionar en el Congreso, desde el mes próximo y hasta diciembre de 2024, en favor de que la isla sea admitida como estado de Estados Unidos.

Uno de los seis funcionarios certificados como cabildero electo es el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, aunque su elección podría ser impugnada ante las dudas sobre si cumplió con los requisitos para ser candidato y ejercer el puesto.

El exgobernador Rosselló Nevares ha admitido ser residente de Virginia – no de Washington D. C. o Puerto Rico como exigió la ley a los candidatos-, y haberse registrado como elector de ese estado al sacar su licencia de conducir (aunque la hoja de solicitud ofrece la opción de no registrarse como elector). Pero, está además registrado como elector en Puerto Rico y Rosselló Nevares ha insistido en que tiene su domicilio en San Juan.

Rosselló Nevares - quien ha dicho que no cobrará salario-, se estableció en Virginia después de haber renunciado a su puesto en julio de 2019, en medio de multitudinarias protestas por los casos de corrupción de su gobierno y la divulgación de un chat en el que junto a principales asesores insultó a amplios sectores del pueblo.

Por el momento, los comisionados de los partidos Dignidad, Popular Democrático (PPD), Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) han impugnado el voto de Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló, en la elección del 16 de mayo.

Para Prfaa, Rosselló Nevares está certificado como cabildero electo hasta tanto un tribunal indique lo contrario.

Con respecto a si Rosselló Nevares debe ser considerado un funcionario electo, por nominación directa, aunque resida en el norte de Virginia, Feliciano afirmó que “eso le corresponde (decidirlo) a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a los tribunales”.

Feliciano indicó que esperan tener listo para finales de mes el reglamento bajo el cual funcionarán los seis delegados, lo que debe definir el salario y el resto del apoyo financiero que recibirán de Prfaa.

Hasta esta semana, Prfaa no tiene asignado presupuesto para pagar el salario y los gastos de esos seis cabilderos electos, tras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) descartar el pedido del gobernador Pedro Pierluisi para asignarle unos $1.25 millones a esos funcionarios. Pierluisi ha asegurado que tomará medidas para asignarle fondos a esos funcionarios.

Feliciano dijo que Prfaa ofrecerá a los seis delegados – Rosselló Nevares, Melinda Romero, Zoraida Buxó, Elizabeth Torres, María ‘Mayita’ Meléndez y Roberto LeFranc Fortuño-, “unas orientaciones de cómo funciona el Congreso”.

Bajo las normas actuales del Congreso, tras la pandemia del coronavirus y el acto de insurrección del 6 de enero, para una persona poder entrar a la Cámara baja o el Senado estadounidense, tiene que tener una cita y un empleado de la oficina que visitará irlo a buscar a la entrada.

“No veo que eso vaya a terminar” por ahora, sostuvo Feliciano, en torno a las restricciones vigentes para el acceso del público al Capitolio y los edificios de oficina del Senado y la Cámara baja.

Pero afirmó que el trabajo remoto que mantienen los miembros del Congreso puede permitir a los cabilderos electos trabajar, si así lo deciden, desde Puerto Rico cuando el Senado o la Cámara baja estén en receso legislativo. Romero y Buxó tienen la misión de cabildear ante el Senado, mientras que el resto está asignado a presionar en la Cámara baja.

Cuando los cabilderos comiencen sus funciones el 1 de julio, el Congreso estará en receso legislativo. En el caso del Senado regresan a sesión el 12 de julio. Los representantes a la Cámara baja, mientras, volverán al hemiciclo el 19 de julio.

El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, ha indicado que su oficina tiene jurisdicción sobre los cabilderos de la estadidad, por lo que que estarán obligados a rendir un informe financiero a más tardar a finales de septiembre, cuando se cumplan los primeros 90 días en el puesto.

“La OEG tiene plena jurisdicción sobre ellos, por lo que tienen que rendir cuentas. Esta figura no tiene precedente en el ordenamiento jurídico puertorriqueño y debe ser atendida como tal”, destacó hace unos días Pérez Vargas.

Los informes financieros que requiere la ley de ética gubernamental tienen que incluir ingresos, activos, acciones en empresas públicas y privadas, deudas y transacciones financieras.

De los cabilderos electos que presentaron su aspiración, la única que falta por completar con los requisitos de la OEG es Torrres, quien no ha tomado el adiestramiento sobre asuntos éticos.

La OEG ha esperado por una certificación oficial de Rosselló Nevares, quien ya ha sido orientado sobre los requisitos con los cuales tiene que cumplir, según Jennifer Rodríguez portavoz de esa oficina.