Washington D.C. - La caótica jornada de las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico fue reseñada en los principales medios estadounidenses, que acentuaron las fallas para llevar las papeletas de votación a gran parte de los colegios electorales.

La historia sobre la alocada jornada electoral del domingo se publicó en las ediciones digitales de publicaciones como The New York Times, The Washington Post, Fox News, Bloomberg, Politico, The Miami Herald, la revista Time y The Hill, entre otros.

“Puerto Rico suspende la votación primaria en centros que carecen de papeletas”, tituló The Washington Post.

Por lo general, no es que los medios estadounidenses estuvieran cubriendo directamente las primarias, que tenían como principal ingrediente las contiendas por la candidatura a la gobernación, sino que dependieron de la reseña de la corresponsal en Puerto Rico de la agencia de noticias Associated Press, Danica Coto.

Bloomberg News cubrió la información con su corresponsal Jim Wyss, quien destaca que Puerto Rico tendrá que rehacer parcialmente el domingo 16 de agosto las primarias del PNP y el PNP por la candidatura a la gobernación, “después de que las boletas no llegaron a algunos centros de votación”, a pesar de que muchos decidieron salir a votar pese a la pandemia del coronavirus.

“Puerto Rico se ve obligado a suspender parcialmente la votación de las primarias por falta de boletas: ‘Es una vergüenza’”, tituló Fox News.

En el reportaje de Associated Press, el excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, quien busca por segunda vez la candidatura del PNP a la gobernación, indicó que “nunca había visto en suelo estadounidense algo como lo que se acaba de tener lugar aquí en Puerto Rico. Es una vergüenza para nuestro gobierno y nuestro pueblo”.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se enfrenta a Pierluisi, describió las irregularidades de hoy como “un desastre” y demandó la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Davila.

La congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) emitió ayer un tuit en el que - sobre la nota periodística que publicó The Washington Post-, sostiene que “las irregularidades electorales que están ocurriendo hoy en Puerto Rico son indignantes y sin precedentes”.