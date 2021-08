Washington D.C. – El exjuez puertorriqueño Frank Torres, quien fue parte del Tribunal Supremo estatal de Nueva York y luchó por incrementar la representación de los hispanos en la profesión legal, falleció el jueves a los 93 años.

Su hija, la jueza federal Analisa Torres – nombrada al puesto por el entonces presidente Barack Obama-, confirmó su muerte a causa de neumonía.

El exjuez jubilado del Tribunal Supremo estatal Eduardo Padró, quien trabajó antes como oficial jurídico de Torres, indicó al periódico The New York Times que el fallecido jurista presionó en favor del acceso de la comunidad latina, puertorriqueña en particular, a tener acceso a la profesión del derecho y a la judicatura.

Frank Torres nació en Nueva York, de padres puertorriqueños. Obtuvo su bachillerato en sociología en el City College de Nueva York y se graduó de abogado de la Escuela de Derecho de St. Johns University.

PUBLICIDAD

El padre de Torres, Felipe Torres, fue juez federal.

La jueza Torres dijo que su abuelo inculcó a su padre “el principio de que los latinos a quienes se les ha brindado la oportunidad de obtener una educación superior están moralmente obligados a defender los derechos de la comunidad de habla hispana”.

Como su padre, Frank Torres también fue representante estatal por el sur del Bronx, antes de ser electo al Tribunal Supremo estatal de Nueva York, la principal corte de primera instancia para casos civiles, principalmente, y criminales. En Nueva York, el máximo foro judicial estatal es la Corte de Apelaciones.

“El juez Torres hizo mucho bien en su vida. Un feroz defensor de la justicia para todas las personas, su legado continúa en aquellos a quienes asesoró y el progreso que logró”, indicó la congresista demócrata Nydia Velázquez, electa por un distrito de Nueva York que incluye Brooklyn y la parte baja de Manhattan.