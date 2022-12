Washington D.C.- El líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, ha reafirmado hoy sus intenciones de impulsar hasta el último momento de la sesión 117 del Congreso la aprobación del proyecto de status 8393.

“Tenemos la intención de tratar de aprobar legislación, y tengo muchas esperanzas de que lo haremos en un futuro muy cercano antes de que termine este Congreso”, dijo Hoyer, a preguntas de El Nuevo Día durante su reunión casi semanal con periodistas en torno a la agenda de la Cámara baja.

Aunque Hoyer no precisó una fecha, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, sostuvo que si hay un acuerdo la votación en el pleno cameral puede ocurrir el jueves.

Pero, no hay aún certeza. Y cuando exactamente va a terminar la sesión, es otra incógnita.

La noche anterior, en momentos en que el liderato del Congreso depende de negociaciones sobre el presupuesto para terminar sus sesiones antes de la Navidad, Hoyer dijo a este medio que “estamos cerca” de un acuerdo sobre una legislación que desde su aprobación el 20 de julio en el Comité de Recursos Naturales ha adolecido de votos para poder ser ratificada en el pleno de la Cámara baja.

Pero, reconoció que con los trabajos del Congreso a punto de terminar, un acuerdo tiene que producirse “muy pronto” para poder tramitar la medida.

Hoy, Hoyer no reaccionó a los ataques políticos de la comisionada González, y sus aliados republicanos en Puerto Rico en contra de la congresista demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez, a quien le imputan querer boicotear la legislación.

Pero, en torno al escaso respaldo republicano a la legislación - que solo cuenta con 9 coauspiciadores del Grand Old Party (incluida González), Hoyer afirmó que “nunca he tenido un gran apoyo republicano para darle al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de determinar libre y justamente su propio status”.

El proyecto 8393 propone un plebiscito, vinculante para el gobierno federal, que ofrezca a la Isla la estadidad, la libre asociación y la independencia, Incluye procesos de transición de 20 años para las alternativas de soberanía política de la Isla, incluso con el acceso directo de los hijos de dos ciudadanos estadounidenses a la ciudadanía estadounidense bajo el primer acuerdo de libre asociación.

La comisionada González dijo que ya vio las dos enmiendas que se quieren incluir en el proyecto.

También reconoció, en una transmisión por su página de Facebook, que está fuera de las discusiones la propuesta que atribuyó a Ocasio Cortez para exigir un 55% de respaldo para un cambio de status.La comisionada González habló de esa enmienda el pasado jueves. Pero, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) advirtió que esa enmienda “está fuera de la mesa desde hace casi dos meses”.

En ese sentido, dijo no entender por qué la comisionada González trajo el asunto el pasado jueves como un obstáculo para avanzar la medida, dentro sus alegaciones de que Ocasio Cortez ha querido boicotear la legislación.

Hoyer ha reconocido antes que la legislación, en esta etapa del Congreso, busca enviar un mensaje sobre cual debe ser la política pública federal en torno al futuro político de la isla.

Hoy, dijo creee que la legislación tiene mejores perspectivas futuras en el Senado que las que tuvo el 2499 aprobado en 2010, que fue aprobado en la Cámara baja después de ser dañada por la republicana Virgina Foxx para incluir el status territorial en una segunda consulta de status, aunque fuese rechazada en una primera votación.

Aunque reafirmó que respalda la estadidad para Puerto Rico desde 1986 y que como a Washington D.C. se le debe garantizar a sus ciudadanos estadounidenses en esas jurisdicciones los mismos beneficios y obligaciones que tienen los que viven en los 50 estados, Hoyer indicó que en el fondo del debate está el ejercicio de libre determinación.

“Creo que nunca es un mal momento para hacer lo correcto. Quiero hacer lo correcto aquí”, agregó, cuando se le comentó que la medida no va a avanzar en el Senado.

Al igual que grupos de la diáspora, la congresista Velázquez ha denunciado que la comisionada González tratara de cuestionar la identidad puertorriqueña de Ocasio Cortez y que buscara discutir en público las negociaciones en torno a la legislación.

Hoyer ha sido en gran medida el intermediario en las negociaciones entre los proponentes de los otros dos proyectos de status radicados en la Cámara baja, el 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez que buscaba primero convocar a una Convención de Status, y el 1522 del demócrata boricua Darren Soto y González a favor de un referéndum federal estadidad sí o no.

González complicó en los últimos días la controversia sobre el proyecto de status al describir a Ocasio Cortez, nacida en el condado neoyorquino del Bronx, como una persona “de las que se llaman puertorriqueños” y luego decir, ante una respuesta de la legisladora federal, que no entraría “en dimes y diretes ni en peleas de barrio”. “Si lo hacen en Nueva York, eso es allá ellos”, dijo González el viernes en San Juan.

Ocasio Cortez se ha limitado a indicar que los comentarios de González han sido “profundamente” faltos de seriedad.

“Si tiene algo de verdad que decir, puede decírmelo en persona. Hemos estado en el hemiciclo de la Cámara toda la semana y ella no me ha dicho una palabra. Hasta entonces, trataré este comentario por lo que es: profundamente faltos de seriedad. No me molesta ni un poco y no me disuade de progresar”, sostuvo Ocasio Cortez, por Twitter cuando la comisionada le acusó el jueves de querer boicotear un acuerdo.

Cuando el proyecto 8393 se aprobó en el Comité de Recursos Naturales, la comisionada González fue la única republicana que lo respaldo. En este momento es coauspiciado por 54 demócratas y nueve republicanos, incluida la comisionada González.