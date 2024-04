Nydia Velázquez critica la presión hacia Sonia Sotomayor para que considere renunciar al Tribunal Supremo

Washington D. C. – La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) denunció este miércoles la campaña que han iniciado sectores liberales para presionar a la también puertorriqueña Sonia Sotomayor para que renuncie al Tribunal Supremo de Estados Unidos y permita al presidente Joe Biden nombrar una persona más joven antes de las elecciones de noviembre.

“Soy muy respetuoso con la jueza Sotomayor. Siento una gran admiración por ella. Pero creo que ella realmente tiene que sopesar los factores en competencia. Deberíamos aprender una lección. Y no es que haya ningún misterio aquí sobre cuál debería ser la lección. El viejo dicho: los cementerios están llenos de personas indispensables, incluidos nosotros mismos en este organismo”, indicó Blumenthal a NBC.

Velázquez advirtió al senador Blumenthal que “forzar a la única latina en el tribunal a retirarse no nos va a dar de nuevo una mayoría liberal”. “Pienso que podemos ganar este noviembre, pero a base de sus comentarios, senador parece que se está dando por vencido”, agregó.

“Esto no es personal. No se trata de un juez. No tiene nada que ver con el increíble talento legal que tiene la jueza Sotomayor. Se trata de lo que es mejor para el país en el futuro”, dijo Molly Coleman, directora ejecutiva de la organización progresista People’s Parity Project.