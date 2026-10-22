Organizaciones conservadoras piden a Donald Trump extender y ampliar la dispensa en las normas de cabotaje

Washington D.C. - Dieciocho organizaciones estadounidenses exhortaron este jueves al presidente Donald Trump a extender la dispensa en las normas de cabotaje para el transporte de productos energéticos, con el propósito de que cubra todo el invierno y mercancía adicional.

“Ante las continuas interrupciones en el suministro de energía, les instamos a que anuncien una prórroga de la exención de la Ley Jones. Actuar ahora permitiría a los estadounidenses planificar con anticipación para obtener suministros adicionales de diésel, gasóleo para calefacción y otros productos. Es particularmente importante que la exención se mantenga vigente durante los próximos meses de frío”, indicaron las organizaciones, encabezadas por National Taxpayers Union (NTU), en una carta enviada a Trump.

La más reciente dispensa –que expertos sostienen ha rendido beneficios a Puerto Rico– vence el 15 de noviembre.

“Las futuras exenciones podrían reforzarse extendiéndolas por períodos de tiempo más prolongados y ampliando las categorías de mercancías que pueden transportarse”, agregaron las organizaciones.

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Bryan Riley, director de la Iniciativa de Libre Comercio de NTU, sostuvo que extender y ampliar la exención ayudaría a aliviar el alza en productos básicos, como la gasolina, y las interrupciones en el suministro de productos energéticos, tras la guerra contra Irán.

“Las exenciones de la Ley Jones representan un logro histórico para los estadounidenses. Las exenciones anteriores están ayudando a mantener los precios estables, y deberíamos extender y ampliar la exención para que los estadounidenses de todo el país disfruten de un suministro abundante de bienes y combustible más allá del 15 de noviembre”, sostuvo Riley.

La carta a Trump la firman, además, American Energy Alliance, Americans for Prosperity, Americans for Tax Reform, American Commitment, Center for a Free Economy, Center for Freedom and Prosperity, Americans for Free Markets, The Center for Transportation Advancement, y el Competitive Enterprise Institute, entre otros.

Como parte del reclamo, las organizaciones pidieron que se elimine de la dispensa vigente la exigencia a los transportistas para “obtener aprobación previa para los envíos”, por considerar que debilita “considerablemente sus esfuerzos para impulsar el transporte marítimo nacional”.

“Tan solo se han autorizado 19 viajes bajo esta exención más estricta”, advirtieron, al señalar que las primeras dispensas, que comenzaron en marzo, no incluían ese lenguaje.

Por su parte, la Asociación Marítima Estadounidense informó que inicio una nueva campaña en los medios de Washington D.C. en busca de convencer a Trump de que no renueve la dispensa. “No es una solución”, indicó la organización.

La Ley Jones de 1920 exige que los barcos que transportan mercancía entre puertos de Estados Unidos y sus territorios sean de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses.

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