Washington D.C. – Más de 30 organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos presionan ante el gobierno federal en apoyo a la petición de miembros del Congreso que han solicitado asignar $5,000 millones para la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en residencias de la Isla.

En una carta dirigida a la speaker Nancy Pelosi, la presidenta del Comité de Asignaciones, Rosa DeLauro, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, y la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Shalanda Young, las organizaciones salieron en defensa de una propuesta que presentaran la semana pasada 38 legisladores federales, encabezados por el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva.

Como parte de una próxima asignación para mitigar los daños causados por el huracán Fiona, Grijalva y sus colegas señalaron que los fondos deben ser dirigidos, por medio del Departamento de Energía, a la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento de energía en techos de viviendas de personas de escasos recursos económicos y/o discapacitadas.

La carta de respaldo a la petición de Grijalva y los demás congresistas fue liderada por la organización ambientalista CAMBIO, con el apoyo de Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR). Incluye a varias organizaciones ambientales estadounidenses.

“Escribimos en apoyo a la solicitud del congresista Grijalva y otros miembros del Congreso para asignar $5,000 millones para energía solar en techos y almacenamiento en Puerto Rico. Ante la cada vez más severas tormentas y una red centralizada mal administrada, energía solar en los techos mantiene los refrigeradores en funcionamiento y los servicios médicos equipo funcionando, salvando vidas, como se vio más recientemente durante y después del huracán Fiona”, indicaron.

Alianza por Puerto Rico, Massachusetts Alliance for Affordable Energy, Amigos Río Guaynabo, CASA Center for Biological Diversity, Center for Popular Democracy, Coalición Organizaciones Anti-Incineración, Comité Diálogo, Ambiental Earthjustice, El Puente, Energy Democracy Alliance, Environmental Defense Fund, Friends of Puerto Rico Initiative y Green Workers Alliance también suscriben la carta.

Otros firmantes son Hedge Clippers, la Federación Hispana, League of Conservation Voters, NRDC, Open Society Policy Center, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Sierra Club de Puerto Rico Solar, United Neighbors Sunrise Movement, The RISE Network, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Union of Concerned Scientists, el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña de la UPR, el Centro Legal de Resiliencia de la UPR y WV Citizen Action Group.

“Enfatizamos la importancia de asegurar que cualquier programa solar y de almacenamiento en la azotea administrado por el Departamento de Energía federal esté diseñado en colaboración con organizaciones comunitarias y con recursos de la Universidad de Puerto Rico que entienden las fortalezas y necesidades de las poblaciones con las que trabajan. Muchas de estas organizaciones ya llevan años trabajando, con escasos recursos, para llevar paneles solares a los techos de sus comunidades”, indicaron las organizaciones.