Pablo José Hernández aboga por los centros de datos y la energía renovable

Washington D. C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera , abogó este miércoles por políticas públicas que promuevan la expansión de los centros de datos y el uso de energía renovable , como herramientas de la inteligencia artificial .

“La inteligencia artificial no es un juguete. No es una tendencia. Es una revolución a la escala de la computadora personal, el internet, el teléfono inteligente, incluso la imprenta. No podemos permitirnos quedarnos atrás”, indicó Hernández Rivera durante una audiencia de la subcomisión de Investigaciones del Comité de Recursos Naturales, al cual pertenece.