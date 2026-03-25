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Cerca de 460 agentes de TSA han renunciado a sus puestos en los aeropuertos

Mientras, la ausencias se calculan en un 11% a causa del cierre parcial del DHS y haberse quedado temporalmente sin sus salarios

25 de marzo de 2026 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los aeropuertos en Estados Unidos y sus territorios se enfrentan a renuncias y un 11% de ausencias de trabajadores de TSA. (Ramon "Tonito" Zayas)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Al menos 460 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han renunciado a sus puestos en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que, además, se enfrenta a un promedio de 11% en ausencias en los aeropuertos.

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“Las tasas de ausencias diarias en los puntos de control de los aeropuertos han aumentado del 4 % (antes del cierre) al 11 % en todo el país”, indicó este miércoles Ha Nguyen McNeill, administradora en funciones de TSA, al declarar el miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

También dijo que hay aeropuertos que se enfrentan a tasas de ausencias que superan el 50%.

Durante el anterior cierre parcial de todo el gobierno federal, que duró 43 días y tuvo lugar entre octubre y noviembre, McNeill indicó que “alrededor de 1,110 agentes de seguridad del transporte se separaron de la TSA, lo que representa un aumento del 25 % en las bajas con respecto al mismo período de 2024”.

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Así agentes de ICE llegaron al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“La TSA se enfrenta actualmente al aumento de viajes por las vacaciones de primavera y experimenta un volumen de viajes un 5% mayor que el del año pasado, todo ello con menos agentes de seguridad del transporte trabajando en los puntos de control para controlar al mayor número de pasajeros” sostuvo.

Detalló, además, que el aumento en pasajeros y la baja de personal aumenta los tiempos de espera “a más de cuatro horas y media en algunos aeropuertos, incrementando importantes riesgos de seguridad y provocando la pérdida de vuelos para los pasajeros”.

La funcionaria declaró que “los empleados de la TSA ya han trabajado 87 días sin cobrar en el año fiscal 2026, y para este viernes 27 de marzo, la deuda en nóminas ascenderá a casi $1,000 millones”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.Se pudo apreciar la presencia de oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.Hasta esta mañana, solo siete de los 16 “lanes” de la TSA estaban operando.
1 / 12 | En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas

“Los dedicados servidores públicos que trabajan en el DHS y la TSA merecen un mejor trato y que se les pague”, comentó.

En la sesión –centrada en el impacto del cierre parcial de DHS- también declararon la administradora asociada de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Victoria Barton; el vicecomandante de la Guardia Costera, almirante Thomas Allan; y el director interino de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, Nicholas Anderson.

A preguntas del presidente del comité, Andrew Garbarino (Nueva York), Barton indicó que al Fondo de Ayuda para Desastres -que atiende las emergencias causadas por desastres naturales- le quedan solo $3,600 millones.

Los republicanos y demócratas del Congreso negocian un posible acuerdo para financiar casi todo DHS, excepto las oficinas de inmigración.

Los demócratas han reclamado reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente tras incidentes que cobraron la vida de tres ciudadanos estadounidenses, dos de ellos en Minneapolis (Minnesota), y patrullajes itinerantes en los que agentes detienen personas de forma indiscriminada.

Por ello, han propuesto financiar todo DHS, excepto oficinas de inmigración como ICE.

En medio de las largas filas en los aeropuertos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó a agentes de ICE a las terminales, aunque no se integran al trabajo de los oficiales de inspección de la TSA.

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ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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