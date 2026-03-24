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Optimismo en el Senado estadounidense sobre un acuerdo que normalice la situación en los aeropuertos

Republicanos y demócratas esperan aprobar legislación antes de que termine esta semana

24 de marzo de 2026 - 7:50 AM

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Monumentales filas en aeropuerto de Puerto Rico: “Nunca habíamos visto algo como esto”

Monumentales filas en aeropuerto de Puerto Rico: “Nunca habíamos visto algo como esto”

Así agentes de ICE llegaron al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Negociadores del Senado estadounidense están cerca de un acuerdo que permita volver a pagar el salario de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) e implantar por ley algunas reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

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Republicanos y demócratas expresaron esperanza el lunes en la noche de que se pueda finalizar esta semana legislación que pueda tener el voto de al menos 60 de los 100 senadores y terminar con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la republicana Susan Collins (Maine), se mostró optimista de que habrá un acuerdo “para finales de esta semana”.

Ante las largas filas en los aeropuertos - incluido el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico-, debido a las ausencias y renuncias de empleados de TSA que no han cobrado este mes, y la proximidad de la Semana Santa, que incrementa el tránsito por los aeropuertos, un grupo de miembros de la mayoría republicana y la minoría del Senado han acelerado las conversaciones para reabrir totalmente DHS.

Esta semana, el presidente Donald Trump movilizó agentes de ICE a los aeropuertos.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.Se pudo apreciar la presencia de oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.Hasta esta mañana, solo siete de los 16 “lanes” de la TSA estaban operando.
1 / 12 | En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas

Las dos cámaras del Congreso tienen previsto recesar sus sesiones por dos semanas a partir del viernes.

Desde el 13 de febrero, oficinas como TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) han estado en medio de un cierre parcial, debido a la falta de presupuesto. Muchos de sus empleados han seguido trabajando, pero sin cobrar sus salarios.

En el caso de TSA, la falta de fondos se agudizó este mes.

Pese al cierre parcial, ICE y otras agencias de inmigración tienen fondos suficientes debido la asignación en el verano de 2025 de decenas de miles de millones de dólares a través de una ley de reconciliación fiscal.

Aunque Trump frenó el domingo la posibilidad de un acuerdo, ahora hay esperanza de que lo acepte ante la decisión del liderato republicano del Congreso de tratar de incluir en un segundo proyecto de reconciliación fiscal partes de la legislación que persigue exigir prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales.

Trump ha hecho de esa medida, conocida como SAVE Act, su gran prioridad. Por eso había rechazado un acuerdo con los demócratas sobre DHS previo a aprobar la medida que requeriría prueba de ciudadanía estadounidense para votar en elecciones federales.

Alrededor de un 45% de los ciudadanos estadounidenses no han hecho los trámites para tener al día su pasaporte. Por tal razón, los demócratas ven en el SAVE Act un esfuerzo de los republicanos por suprimir el voto, particularmente de las personas más pobres y de más edad.

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Puerto RicoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínSenado de Estados UnidosICE-HSITSA
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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