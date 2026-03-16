Los republicanos insisten en requerir prueba de ciudadanía para votar, los demócratas temen supresión del voto

Washington D.C. - El Senado de Estados Unidos comenzará, tan pronto como el martes, el debate en el pleno sobre la legislación que persigue exigir prueba de ciudadanía estadounidense para poder ser un elector en comicios federales, en momentos en que sigue sin ponerse de acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Debido a que la medida requiere al menos 60 votos para ir a votación final, en un Senado estadounidense dividido 53 a 47, no se prevé que sea aprobada, pese a ser una alta prioridad del presidente Donald Trump, quien ha mostrado interés en cambiar las reglas electorales de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

De todos modos, la jefatura republicana tiene previsto abrir el debate el martes – en una votación inicial que solo requerirá el visto bueno de la mayoría de los senadores-, sobre una medida que amenaza con acaparar la discusión en el pleno del Senado hasta la semana próxima.

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“Trump quiere socavar la democracia e impedir que la gente vote”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

El proyecto de ley, conocido por su título Save Act y presentado en el Senado por el republicano Mike Lee (Utah), exige que un potencial elector presente prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales, lo que incluye en Puerto Rico el puesto de comisionado residente en Washington.

Pero, además, requiere identificación oficial para poder ejercer el voto.

Como prueba aceptable de ciudadanía estadounidense, se incluyen los documentos de Real ID, como las licencias de conducir, y otros documentos oficiales que incluyan la fecha y lugar de nacimiento.

Schumer, sin embargo, advirtió que además de que un documento oficial no necesariamente será suficiente para registrar a un elector, la legislación obligaría a los gobiernos estatales y locales a entregar sus registros de votantes “para que sean revisados por el Departamento de Seguridad Nacional, ese mismo departamento tristemente célebre reconstruido por el equipo DOGE de Elon Musk”.

“Ese sistema que Musk implementó no se trata de depurar los padrones electorales, sino de decidir quién puede votar. Y eliminarán a decenas de millones de personas de los padrones. Una vez eliminados, ni siquiera te enteras. No tienen obligación de avisarte. Así que puedes presentarte en las urnas el día de las elecciones, en el mismo lugar donde has estado yendo durante 20 años, y te dirán: ‘Lo sentimos, Sra. Jones; lo sentimos, Sr. Smith, ya no están en el padrón electoral. Han sido eliminados’. No hay nada que puedas hacer el día de las elecciones”, afirmó Schumer.

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Republicanos buscaron presionar en favor de eliminar las reglas de filibusterismo- que normalmente exige 60 votos para llevar una medida a votación final- o incluso volver a utilizar el mecanismo de debatir interrumpidamente un proyecto de ley, pero el líder de la mayoría republicana, John Thune (Dakota del Sur), advirtió al presidente Trump que no había votos suficientes de la mayoría para romper con esa regla.

Thune, sin embargo, considera importante que todos los senadores queden en récord en torno a esta medida, que los republicanos perciben como una legislación que daría mayor seguridad de que hay elecciones limpias y los demócratas insisten en que es un ejercicio para suprimir el voto.

El grupo de estudio Center for American Progress, de tendencia liberal, ha indicado que alrededor de 146 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen su pasaporte. Pero, además, han advertido que la legislación puede significar problemas para mujeres casadas cuyo apellido legal no coincide con el de su certificado de nacimiento.

Aunque no se va a dar el antiguo procedimiento de filibusterismo permanente, en el que un senador habla sin parar en busca de frenar una legislación, el republicano Lee ha indicado que “debemos lograr que los senadores que obstruyen el debate hablen, incluso durante largas noches, fines de semana y recesos programados con mucha antelación”.

La discusión sobre el Save Act acapara la atención del Senado en momentos en que el cierre parcial de DHS cumplió un mes sin solución a la vista y Estados Unidos está enfrascado en una guerra contra Irán.

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Los demócratas han bloqueado el proyecto republicano de presupuesto de DHS para exigir cambios en las normas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que agentes de inmigración mataron a tres ciudadanos estadounidenses y han llevado a cabo, sobre todo en Minneapolis (Minnesota), patrullajes itinerantes en los que detenían indiscriminadamente a personas que consideran cumplen con el perfil de un inmigrante.

Los demócratas han estado dispuestos a financiar todo el presupuesto de DHS, excepto el de ICE, pero los republicanos insisten en incluir las agencias de inmigración sin que se conozcan negociaciones activas sobre los propuestos cambios en ICE.

En ese sentido, han fracasado tanto la resolución republicana como la demócrata, que ya hubiese financiado los gastos por el resto de este año fiscal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera, entre otras oficinas de DHS.