Washington D.C.- El liderato demócrata de la Cámara baja federal debe decidir este jueves si tiene los votos para aprobar el proyecto de inversión en infraestructura por encima de la voluntad de decenas de liberales que quieren asegurarse de que se cumplirá con el acuerdo de iniciativas sociales del presidente Joe Biden.

“Para nuestro mejor interés, debemos aprobar hoy (el proyecto de inversión en infraestructura)… Nuestra intención es tener los votos para su aprobación”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una conferencia de prensa.

Medio centenar de liberales demócratas ha indicado que votará en contra del proyecto de inversión en infraestructura, en reclamo de que se ofrezcan garantías de que no se diluirá la medida de reconciliación presupuestaria que incluye las iniciativas sociales del presidente Biden, como un programa de pre kínder universal, un aumento en las asignaciones para centros de cuido de niños, matrícula gratuita por dos años en los colegios universitarios de la comunidad, propuestas para atender el cambio climático, créditos contributivos de beneficio para las familias y potenciales mejoras a Medicare, entre otras cosas.

Pelosi, sin embargo, había acordado con un grupo de moderados llevar a votación el proyecto de inversión en infraestructura esta semana.

El proyecto de inversión en infraestructura – que es bipartidista-, asigna por lo menos $1,700 millones a Puerto Rico durante los próximos cinco años.

Pero, las iniciativas sociales del proyecto de reconciliación presupuestaria que tramita la Cámara baja permitirían asignar muchos miles de millones de dólares más, incluidos fondos de vivienda pública, para educación, cuido de niños, un fondo para indemnizar a los viequenses por las maniobras militares estadounidenses y créditos por empleo para subsidiarias estadounidenses, entre otras cosas.

En busca de acercarse a los liberales, la speaker Pelosi afirmó que el proyecto de reconciliación presupuestaria es la “culminación de mi servicio en el Congreso, porque se trata de los niños”.

Pelosi ha dicho que no llevará a votación un proyecto que no pueda ser aprobado. Para ratificar la medida en la Cámara baja esta semana, los liberales quieren garantías sobre el proyecto de reconciliación presupuestaria que hasta ahora no se han podido dar, debido a la oposición de los conservadores demócratas como Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kyrsten Sinema (Arizona).

Tanto Manchin como Sinema objetan el costo del proyecto con las iniciativas sociales, que en este momento se estima en $3.5 billones (trillones en inglés). El proyecto de inversión en infraestructura costará cerca de $1 billón, pero la mitad, según el liderato legislativo, es dinero ya asignado.

“Hedicho durante meses que no puedo apoyar $3.5 billones más en gastos cuando ya hemos gastado $5.4 billones desde marzo pasado. En algún momento, todos nosotros, independientemente del partido, debemos hacernos una pregunta simple: ¿cuánto dinero es suficiente?”, sostuvo Manchin en un comunicado de prensa que divulgó el jueves en la noche.

Según la publicación Politico, Manchin propuso el pasado 28 de julio al líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), limitar el proyecto de reconcialición presupuestaria a $1.5 billones.

La speaker Pelosi sostuvo que plenas garantías de que se aprobarán las iniciativas del proyecto de reconciliación presupuestaria no pueden darse debido a la realidad de que el Senado está dividido 50 a 50 y se requerirá – aún cuando la medida puede eludir el filibusterismo-, probablemente unanimidad dentro de ese caucus demócrata.

Esta semana, el senador independiente Bernie Sanders (Vermont), presidente del Comité de Presupuesto, exhortó a los más liberales a no perder su poder de negociación y mantenerse firmes en retrasar la aprobación del proyecto de inversión en infraestructura, el cual apoyan.

“Si el proyecto de ley de infraestructura bipartidista se aprueba por sí solo el jueves, será una violación de un acuerdo que se alcanzó dentro del caucus demócrata en el Congreso. Más importante aún, acabará con toda la influencia que tenemos para aprobar un importante proyecto de ley de reconciliación”, afirmó Sanders.