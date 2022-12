Washington D.C. – El gobernador Pedro Pierluisi dijo que va a dar seguimiento a la querella que ha presentado la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en contra de la exsenadora Melinda Romero Donnelly por no presentar su informe financiero de 2021 como delegada electa para cabildear por la estadidad.

“Presumo que ella levantará su defensa y yo estaré pendiente del asunto, porque ciertamente esta administración es de ley y orden. Hay que cumplir con todos los requisitos de ley. No hay excepciones, pero reconozco que ahí hay una controversia legal”, indicó Pierluisi.

La OEG impuso una multa de $500 a Romero Donnelly por no haber rendido en el primer semestre del año el informe financiero sobre sus ingresos de 2021. La funcionaria – quien había rendido un primer informe al asumir el cargo que ocupa-, sostiene que la ley de ética gubernamental no le aplica a ella.

Romero Donnelly tiene hasta el martes para responder a la querella de la OEG. De no hacerlo, el proceso seguirá sin contar con sus puntos de vistas, según la OEG.

En total, la exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) puede enfrentarse a una multa de hasta $20,000.

Por otro lado, el gobernador Pierluisi señaló que presume que la exalcaldesa de Ponce Mayita Meléndez no ha estado en las últimas semanas en sus funciones como delegada electa para cabildear por la estadidad, debido a sus problemas de salud.

“No tengo el detalle, pero no me sorprendería que en el último mes no haya estado activa porque su condición de salud estuvo muy delicada”, dijo el gobernador.

A finales de octubre pasado, las hijas de la exalcaldesa informaron que aunque seguía en estado crítico, Meléndez – electa para cabildear en la Cámara de Representantes-, había tenido una mejora en su situación de salud, tras los informes de que se había enfrentado a un fallo renal.

Hace unos días, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, indicó a Radio Isla que últimamente al único que había visto por Washington era a Lefranc Fortuño.

En medio de la pandemia del COVID-19, el acceso al Capitolio ha estado limitado. Y estos funcionarios tienen el mismo acceso que el público en general a las oficinas del Congreso.

Pierluisi sostuvo que tras la aprobación del proyecto de ley 8393 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos - que persigue un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en la libre asociación y la independencia-, “aquí hay mucho trabajo que hacer para esos delegados”.

“Acabamos de tener un gran triunfo. Yo sé que aportaron a esta causa en el proceso, buscando endosos, buscando apoyo. Y ahora, en el futuro lo deben seguir haciendo tanto en el Senado como en la Cámara.haciendo tanto en el Senado como en la Cámara”, indicó Pierluuisi, quien estuvo en el Congreso para presenciar la votación sobre el 8393.

Con excepción del exgobernador Ricardo Rosselló, quien ha preferido seguir trabajando al mismo tiempo desde el sector privado, los delegados electos para cabildear por la estadidad tienen un salario anual de $90,000. Además, pueden recibir hasta $30,000 en reembolsos por gastos relacionados a sus gestiones.