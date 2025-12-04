Presidente del condado de Brooklyn, de origen dominicano, buscará el escaño de Nydia Velázquez

Washington D.C. - El demócrata Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn y de origen dominicano, anunció este jueves su precandidatura al escaño en el Congreso por el distrito 7 de Nueva York que dejará al terminar 2026 la boricua Nydia Velázquez.

“Nydia es una heroína, una mentora y una amiga. Es la pionera progresista que sentó las bases para toda una generación de nuevas voces de izquierda en todos los niveles de gobierno, y nadie puede reemplazarla. Pero debemos continuar su lucha, y continuaremos esa lucha porque la necesidad nunca ha sido mayor”, indicó Reynoso, al iniciar su campaña.

Velázquez, primera mujer boricua electa a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y primera latina en presidir un comité en pleno, anunció hace dos semanas su decisión de no aspirar a la reelección después de 34 años –que se cumplirán en 2026– en el Congreso.

PUBLICIDAD

Reynoso, exconcejal municipal y nacido en Brooklyn de padres dominicanos, es el primer candidato de fuerza demócrata en anunciar su intención de ganar en noviembre de 2026 el escaño de Velázquez. Las primarias están previstas para junio.

Al hacer su anuncio, Reynoso sostuvo que, como hijo de inmigrantes “que luchaban por llegar a fin de semanas, y necesitábamos cupones de alimentos, Head Start y asistencia para la vivienda para sobrevivir”, defenderá la red de seguridad social pública de Estados Unidos.

“Con esas inversiones públicas, pude crecer, ir a la universidad y forjar una carrera luchando por mis vecinos en el Concejo Municipal y ahora como presidente del condado”, afirmó.

Reynoso agregó que, “bajo la cruel administración de (Donald) Trump, las familias trabajadoras sufren mientras los más ricos prosperan; los inmigrantes y las personas de color están siendo atacados, arrestados y marginados; nuestros derechos están siendo pisoteados; y la red de seguridad de la que las familias alguna vez pudieron depender está siendo cruelmente destrozada”.

El lanzamiento de su campaña cuenta con el respaldo de cuatro miembros del Concejo Municipal: Jen Gutiérrez, Sandy Nurse, Shekar Krishnan y Lincoln Restler.