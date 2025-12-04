Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Presidente del condado de Brooklyn, de origen dominicano, buscará el escaño de Nydia Velázquez

Antonio Reynoso indicó que procurará seguir el legado de la congresista demócrata boricua

4 de diciembre de 2025 - 10:00 AM

Reynoso, exconcejal municipal y nacido en Brooklyn de padres dominicanos. (Twitter)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El demócrata Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn y de origen dominicano, anunció este jueves su precandidatura al escaño en el Congreso por el distrito 7 de Nueva York que dejará al terminar 2026 la boricua Nydia Velázquez.

“Nydia es una heroína, una mentora y una amiga. Es la pionera progresista que sentó las bases para toda una generación de nuevas voces de izquierda en todos los niveles de gobierno, y nadie puede reemplazarla. Pero debemos continuar su lucha, y continuaremos esa lucha porque la necesidad nunca ha sido mayor”, indicó Reynoso, al iniciar su campaña.

Velázquez, primera mujer boricua electa a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y primera latina en presidir un comité en pleno, anunció hace dos semanas su decisión de no aspirar a la reelección después de 34 años –que se cumplirán en 2026– en el Congreso.

Reynoso, exconcejal municipal y nacido en Brooklyn de padres dominicanos, es el primer candidato de fuerza demócrata en anunciar su intención de ganar en noviembre de 2026 el escaño de Velázquez. Las primarias están previstas para junio.

Al hacer su anuncio, Reynoso sostuvo que, como hijo de inmigrantes “que luchaban por llegar a fin de semanas, y necesitábamos cupones de alimentos, Head Start y asistencia para la vivienda para sobrevivir”, defenderá la red de seguridad social pública de Estados Unidos.

“Con esas inversiones públicas, pude crecer, ir a la universidad y forjar una carrera luchando por mis vecinos en el Concejo Municipal y ahora como presidente del condado”, afirmó.

Reynoso agregó que, “bajo la cruel administración de (Donald) Trump, las familias trabajadoras sufren mientras los más ricos prosperan; los inmigrantes y las personas de color están siendo atacados, arrestados y marginados; nuestros derechos están siendo pisoteados; y la red de seguridad de la que las familias alguna vez pudieron depender está siendo cruelmente destrozada”.

El lanzamiento de su campaña cuenta con el respaldo de cuatro miembros del Concejo Municipal: Jen Gutiérrez, Sandy Nurse, Shekar Krishnan y Lincoln Restler.

“Trabajé en estrecha colaboración con Antonio como su jefe de Gabinete y lo he visto cumplir con nuestros electores durante más de una década”, dijo Gutiérrez, de origen colombiano.

José A. Delgado
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
