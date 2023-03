Washington D.C. – Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho e historiador, presentó el miércoles en el Congreso de Estados Unidos su libro “The Puerto Rico Constitution”, en un evento en el que reflexionó sobre la incertidumbre que existe en torno a cómo avanzar el proceso de descolonización de la isla.

La congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) y el profesor Lawrence Friedman, de la New England Law School, tuvieron a su cargo la presentación del libro, junto al autor.

“Es una de las mentes legales más talentosas y el principal experto en las cambiantes relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos”, indicó Velázquez, al destacar la importancia que tuvieron Cox Alomar y la profesora de la Escuela de Derecho de Columbia University Christina Ponsa Kraus en ayudar a dar el punto d partida para el proyecto de plebiscito 8393 que la Cámara baja federal aprobó en diciembre pasado.

Velázquez sostuvo que sin la ayuda de Cox Alomar no se hubiese logrado avanzar en el contenido del proyecto 8393, que propuso un plebiscito federal entre la independencia, la soberanía en libre asociación y la estadidad.

Aunque la medida avanzó a una semana del cierre de la sesión 117 del Congreso, su aprobación constituyó la primera vez que la Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso un plebiscito de alternativas de status en Puerto Rico que no incluyera la condición colonial o territorial vigente.

El libro “The Puerto Rico Constitution” es el primero dedicado a un territorio en la serie de Oxford sobre las constituciones estatales.

“Aunque su historia constitucional puede distinguir a Puerto Rico de los estados, su desarrollo constitucional moderno, en particular las disputas sobre los derechos individuales y la separación de poderes que sus tribunales abordan regularmente, refleja muchas de las mismas preocupaciones que surgen bajo las constituciones de los estados”, indicó Friedman en el libro.

Tanto Friedman – editor de la serie de Oxford- como Cox Alomar destacaron que el libro servirá de fuente primaria para jueces federales, miembros del Congreso y expertos en temas legales en Estados Unidos.

En el prefacio, el exjuez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico Federico Hernández Denton subrayó que no se trata solo del “primer volumen sobre la Constitución de Puerto Rico publicado en la serie ‘Oxford Commentary on the State Constitutions of the United States’, sino que es el único trabajo completo en inglés que traza con meticulosa atención al detalle la desigual trayectoria del constitucionalismo puertorriqueño desde los inicios del dominio colonial español hasta la tercera década del siglo XXI”.

Cox Alomar sostuvo que más allá de haber hundido a Puerto Rico en su status colonial, ha sido grave el impacto de la ley Promesa y las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la isla sobre importantes aspectos de la Constitución puertorriqueña.

Tan reciente como el viernes pasado, la jueza Laura Taylor Swain, responsable del tribunal de bancarrota territorial creado por la ley Promesa, anuló – a petición de la JSF-, una ley del gobierno de Puerto Rico que buscaba recuperar algunos derechos para los trabajadores de la empresa privada.

La jueza Swain determinó que la administración del gobernador Pedro Pierluisi incumplió con la ley Promesa por no presentar un análisis del potencial impacto fiscal del estatuto laboral.

Cox Alomar resaltó que la decisión de la jueza Swain ocurrió en momentos en que el Congreso y el presidente Joe Biden se ponen de acuerdo para anular una reforma penal adoptada por el gobierno de la ciudad de Washington D.C., que bajo un marco distinto también está subordinado al Congreso.

Friedman, de todos modos, coincidió con Cox Alomar que Puerto Rico tiene una carta de derechos de avanzada y que hay áreas de la Constitución puertorriqueña que estados tratan de legislar.

Con una Cámara baja federal dominada por los republicanos y un Senado dividido, Cox Alomar – quien aspiró sin éxito en 2012 a la comisaría residente -, ve con pesimismo la posibilidad de avanzar a corto plazo una propuesta en Washington a favor de la descolonización de Puerto Rico.

En ese sentido, Cox Alomar – quien defiende una libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y se ha desvinculado del Partido Popular Democrático (PPD)-, dijo que se requieren alianzas políticas en la isla para avanzar el debate y pensar cómo, a corto plazo, se pueden lograr consensos en favor de una agenda económica.

Cox Alomar ha indicado que los republicanos del Congreso se expresan a favor de incluir la opción de territorio en un plebiscito de alternativas de status como una muralla a la estadidad. Pero, percibe que el movimiento en favor del ‘Estado Libre Asociado’ “está muerto”