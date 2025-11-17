Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Renunció el jefe interino de FEMA: duró en el puesto seis meses

David Richardson deja la dirección interina en momentos en que termina la temporada de huracanes

17 de noviembre de 2025 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
David Richardson había indicado que dejaría el puesto antes del Día de Acción de Gracias. (Tia Dufour / U.S. Department of Homeland Security)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El jefe interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), David Richardson, renunció este lunes a su puesto, en momentos en que está por terminar la temporada de huracanes de 2025.

RELACIONADAS

Según The Washington Post, Richardson deja el puesto después de haber dedicado poco tiempo a las reuniones operacionales diarias y estar algo distanciado de sus funciones.

No obstante, Richardson ya había informado a ayudantes que esperaba estar fuera de la agencia para el día de Acción de Gracias, que se celebra en 10 días.

El funcionario estuvo en el puesto durante alrededor de seis meses.

El presidente Donald Trump nombró un consejo asesor que puede presentarle, tan pronto como este mes, recomendaciones en torno al futuro de FEMA, una agencia que ha querido desmantelar.

Richardson sustituyó, en mayo pasado, a Cameron Hamilton, cesado de su puesto por la secretaria de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, tras haber cuestionado la intención del presidente Trump de eliminar FEMA.

De acuerdo al periódico, funcionarios no lograron contactar a Richardson durante las primeras horas críticas de inundaciones de este año en Texas y a principios de este mes DHS le prohibió conceder entrevistas a los medios de comunicación.

Trump ha dicho que la tarea del consejo asesor que designó –que incluye gobernadores y un grupo de representantes para observar sobre el terreno la situación de Puerto Rico– sería revisar el “papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para, durante y después de los desastres”.

Ha hecho claro, sin embargo, que su objetivo es dejar principalmente en manos de los gobiernos estatales y locales la respuesta a las emergencias y asignarles “menos dinero”.

Tags
FEMAHuracanesPuerto RicoDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 17 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: