Renunció el jefe interino de FEMA: duró en el puesto seis meses

El jefe interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), David Richardson, renunció este lunes a su puesto, en momentos en que está por terminar la temporada de huracanes de 2025.

Según The Washington Post, Richardson deja el puesto después de haber dedicado poco tiempo a las reuniones operacionales diarias y estar algo distanciado de sus funciones.

No obstante, Richardson ya había informado a ayudantes que esperaba estar fuera de la agencia para el día de Acción de Gracias, que se celebra en 10 días.

El funcionario estuvo en el puesto durante alrededor de seis meses.

El presidente Donald Trump nombró un consejo asesor que puede presentarle, tan pronto como este mes, recomendaciones en torno al futuro de FEMA, una agencia que ha querido desmantelar.

Richardson sustituyó, en mayo pasado, a Cameron Hamilton, cesado de su puesto por la secretaria de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, tras haber cuestionado la intención del presidente Trump de eliminar FEMA.

De acuerdo al periódico, funcionarios no lograron contactar a Richardson durante las primeras horas críticas de inundaciones de este año en Texas y a principios de este mes DHS le prohibió conceder entrevistas a los medios de comunicación.

Trump ha dicho que la tarea del consejo asesor que designó –que incluye gobernadores y un grupo de representantes para observar sobre el terreno la situación de Puerto Rico– sería revisar el “papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para, durante y después de los desastres”.