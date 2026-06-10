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Si el Congreso no interviene, a partir de 2032 se reducirían los beneficios del Seguro Social

Las políticas migratorias de Donald Trump y la baja en la tasa de natalidad complican la solidez del programa

10 de junio de 2026 - 8:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Si el Congreso no toma acción, los beneficios del Seguro Social podrían reducirse en un 22% para el 2032. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - El fondo fiduciario del programa de Seguro Social prevé que para el cuarto trimestre de 2032 el programa tendrá que reducir sus beneficios en poco más de una quinta parte – 22%-, si el Congreso no interviene para inyectar nuevos fondos.

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De acuerdo al fondo fiduciario, el Congreso deberá desarrollar un plan para incrementar la solidez del programa, que ha sido afectado adversamente por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que reducen las aportaciones, la baja en la tasa de natalidad y los recortes fiscales.

También se prevé un aumento en los ingresos promedio de los beneficiarios del Seguro Social.

Más de 56 millones de personas dependen del Seguro Social para su jubilación.

“Ninguna familia debería sufrir recortes en lo que ha ganado en la Seguridad Social. Los estadounidenses han trabajado duro y cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida, y merecen poder contar con ella al jubilarse”, indicó la directora ejecutiva de la organización para personas de la tercera edad AARP, Myechia Minter Jordan.

Por su parte, Richard Johnson, vicepresidente sénior de Seguridad Financiera en AARP, afirmó, según The Washington Post, que “el desafío es manejable”.

“El Congreso no tiene por qué abandonar el Seguro Social. No tiene por qué reconstruir el programa desde cero. El informe de los administradores no es una señal de alarma, sino una advertencia”, sostuvo Johnson.

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Congreso de Estados UnidosSeguro SocialPuerto RicoDonald TrumpAARP Puerto Rico
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