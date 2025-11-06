Un exrepresentante estatal de Nueva York reta a Ritchie Torres por su escaño en el Congreso

Washington D.C. - Michael Blake, un ex representante estatal, quien fue funcionario de la Casa Blanca de Barack Obama, anunció que retará al boricua Ritchie Torres en las primarias demócratas de junio de 2026, en busca del escaño en la Cámara de Representantes estadounidense por el distrito 15 del sur del Bronx.

Al anunciar su aspiración el miércoles en la tarde, Blake - quien también fue vicepresidente del Partido Demócrata de Estados Unidos-, dijo que Torres ha prestado más atención a Israel, como aliado de ese país, que a los residentes de su distrito.

“Me postulo al Congreso porque la gente del Bronx merece algo mejor que Ritchie Torres. Estoy listo para luchar por ustedes y reducir su costo de vida mientras Ritchie lucha por un genocidio. Me enfocaré en vivienda asequible y libros, mientras que Ritchie solo se enfocará en AIPAC (el comité de acción política en favor de Israel) y (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu”, indicó Blake.

PUBLICIDAD

El político demócrata aspiró sin éxito a la candidatura a alcalde de Nueva York, en la primaria de junio en que triunfó el ahora alcalde electo, Zohran Mamdani.

Blake, cuyos padres son naturales de Jamaica, fue parte del alto número de aspirantes demócratas a la candidatura al Congreso que ganó Ritchie Torres en 2020, quien luego fue electo y sustituyó al también puertorriqueño José Serrano. En esa primaria, Torres obtuvo el 32% de los votos y Blake llegó segundo con 18%.

El distrito 15 del sur del Bronx, con un alto porcentaje de boricuas, es el más pobre de Estados Unidos.

“Invertiré en la comunidad. Ritchie invierte en bombas. Quiero eliminar los puntajesde crédito para la vivienda. Ritchie solo quiere obtenercrédito. No podemos soportar más a Ritchie Torres. Necesitamos un cambio ya”,sostuvo Torres, al hacer su anuncio.

Blake sostuvo que de los $14.4 millones que tiene Torres en su cuenta electoal, muchos están relacionados a su política a favor de Israel, que cobró mayor visibilidad durante la intervención militar en Gaza.

Torres está en su tercer término como congresista. Este año consideró, pero luego desistió de retar a la gobernadora de Nueva York, la demócrata Katy Hochul, cuyo desempeño criticó duramente. Después dijo que este era el momento de hacerle frente al presidente Donald Trump.