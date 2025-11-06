Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un exrepresentante estatal de Nueva York reta a Ritchie Torres por su escaño en el Congreso

Michael Blake también aspiró sin éxito en 2020 al escaño que ahora ocua el congresista boricua

6 de noviembre de 2025 - 7:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El representante estatal. Michael Blake. (GFR Media)
El exrepresentante estatal Michael Blake ha decidido retar al congresista demócrata boricua Ritchie Torres.
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Michael Blake, un ex representante estatal, quien fue funcionario de la Casa Blanca de Barack Obama, anunció que retará al boricua Ritchie Torres en las primarias demócratas de junio de 2026, en busca del escaño en la Cámara de Representantes estadounidense por el distrito 15 del sur del Bronx.

RELACIONADAS

Al anunciar su aspiración el miércoles en la tarde, Blake - quien también fue vicepresidente del Partido Demócrata de Estados Unidos-, dijo que Torres ha prestado más atención a Israel, como aliado de ese país, que a los residentes de su distrito.

“Me postulo al Congreso porque la gente del Bronx merece algo mejor que Ritchie Torres. Estoy listo para luchar por ustedes y reducir su costo de vida mientras Ritchie lucha por un genocidio. Me enfocaré en vivienda asequible y libros, mientras que Ritchie solo se enfocará en AIPAC (el comité de acción política en favor de Israel) y (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu”, indicó Blake.

El político demócrata aspiró sin éxito a la candidatura a alcalde de Nueva York, en la primaria de junio en que triunfó el ahora alcalde electo, Zohran Mamdani.

Blake, cuyos padres son naturales de Jamaica, fue parte del alto número de aspirantes demócratas a la candidatura al Congreso que ganó Ritchie Torres en 2020, quien luego fue electo y sustituyó al también puertorriqueño José Serrano. En esa primaria, Torres obtuvo el 32% de los votos y Blake llegó segundo con 18%.

El distrito 15 del sur del Bronx, con un alto porcentaje de boricuas, es el más pobre de Estados Unidos.

“Invertiré en la comunidad. Ritchie invierte en bombas. Quiero eliminar los puntajesde crédito para la vivienda. Ritchie solo quiere obtenercrédito. No podemos soportar más a Ritchie Torres. Necesitamos un cambio ya”,sostuvo Torres, al hacer su anuncio.

Blake sostuvo que de los $14.4 millones que tiene Torres en su cuenta electoal, muchos están relacionados a su política a favor de Israel, que cobró mayor visibilidad durante la intervención militar en Gaza.

Torres está en su tercer término como congresista. Este año consideró, pero luego desistió de retar a la gobernadora de Nueva York, la demócrata Katy Hochul, cuyo desempeño criticó duramente. Después dijo que este era el momento de hacerle frente al presidente Donald Trump.

El congresista boricua se abstuvo de respaldar al ahora alcalde electo Mamdani.

Tags
Puerto RicoRitchie TorresDiáspora puertorriqueñaNueva York
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: