La vuelta a navegar este pasado mes de agosto del Oasis of the Seas, uno de los barcos más grandes del mundo, fue al mismo tiempo casi el debut de sus novedades. El enorme barco de Royal Caribbean había sido transformado, en un proceso que la empresa llama “amplificación”, y había llegado renovado en noviembre de 2019. Con la pandemia en puerta y el cese de cruceros desde marzo de 2020, fueron muchos viajeros los que se quedaron sin navegar y ver todo lo nuevo que trajo el barco.

A este barco, que fue llamado el “verdadero ‘game changer’ de la industria de cruceros”, por Mark Tamis, vicepresidente Senior de Operaciones y Hoteles de la empresa, se le hizo unas mejoras de $165 millones.

Carrito de mantecados, el primero en un barco de Royal Caribbean. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Para ello, se le dejaron los elementos icónicos y que sentaron pautas en la industria, como el concepto de vecindarios, con un Central Park, un “boardwalk” con un carrusel, y su famoso “zip line”, entre otras primicias que tuvo cuando debutó en diciembre de 2009. Pero en la renovación, que se hizo justo a tiempo para celebrar su decimo aniversario, también se le integraron las amenidades de otra clase de barcos de la flota, como los Quantum.

Estas son las novedades que encontrarás cuando viaje en el Oasis of the Seas:

Nuevas opciones de comida y bebidas- el Portside BBQ es el primer restaurante de barbacoa en un barco de Royal Caribbean es otra grata sorpresa. Tiene áreas interiores y exteriores, tiene costillas, pollo y salchichas, entre otros, en grandes porciones, ideales para compartir. Además música country en vivo. Tiene costo a la carta, pero los precios son muy económicos, al igual que Playmakers Sports Bar & Arcade, donde con mesas de juego, y 80 de pantallas de televisión, se pasa un buen momento mientras se comen los hamburguers más elaborados, y grandes, de todo el barco. Una opción que hay que probar también es el menú mexicano de El Loco Fresh (gratis), con tacos, burritos y quesadillas. En el lado dulce tienen a Sugar Beach con docenas para escoger. Además, en nuestra travesía nos encontramos otra novedad: un carrito de mantecados, el primero en un barco de Royal Caribbean, que se acaba de estrenar y que no fue parte de la amplificación. Como nos dijo Laura Lamanna, del departamento de Food & Beverage, se hizo como una manera de traer la experiencia del Boardwalk dentro del barco, y estará en varios lugares, como el corredor central o promenade y otros. Algunos de los deliciosos mantecados son hechos por la empresa e incluyen paletas y sandwiches. En cuanto a bebidas, aunque tampoco fue parte de la amplificación, durante el receso de la pandemia se preparó nueva carta de cocteles refrescantes y creativos, parte del concepto “Taste of the Caribbean”.

Portside BBQ es el primer restaurante de barbacoa en un barco de Royal Caribbean. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Trío de chorreras The Perfect Storm - con tantas amenidades de los barcos de Royal Caribbean, muchos no se habían percatado que antes no tenían chorreras en sus parques acuáticos. Ahora casi todos las tienen y este trío, Typhoon, Cyclone y Supercell, son un imperdible en el viaje.

Desde el Central Park se pueden observar las chorreras de The Perfect Storm en el Oasis of the Seas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Bar Biónico - aunque debutó en el Quantum of the Seas, esto siempre es una sorpresa para los pasajeros. Ver los dos robots, preparando tragos ordenados previamente desde un iPad, es punto de conversación.

Bar biónico del Royal Caribbean Oasis of the Seas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Ultimate Abbys - la intimidante chorrera en seco, la más alta en el mar, te lleva desde el deck 16 hasta el seis, en solo segundos.

La chorrera Ultimate Abbys es la más alta de los cruceros de Royal Caribbean. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Suites - hay varias novedades, pero la Ultimate Panoramic Suite, tiene impresionantes ventanales de piso a techo y un vistazo al mar increíble, inclusive desde la cama.

Ultimate Panoramic Suite en el Oasis of the Seas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Más atracciones - el nuevo juego de láser tag, Clash for the Crystal City será sin duda un favorito, pero mención aparte tiene la experiencia Royal Escape Room, Mission Control: Apollo 18, que traslada a los participantes al 1973, y hace que todos ayuden al lanzamiento del Apollo 18, siempre y cuando puedan resolver los complicadísimos problemas que se encontrarán en el camino. Tiene un costo de $19.99 por persona, y edad mínima de 12 años.

Royal Escape Room en el Oasis of the Seas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Piscina con temática caribeña y cabañas - en esta área se incluyó el Splashaway Bay, un zona acuática para niños y el bar The Lime & Coconut, además de coloridas cabañas.

Nuevas y coloridas cabañas en el Oasis of the Seas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Renovado todo su programa de niños y jóvenes - todas las facilidades del Adventure Ocean fueron renovadas, para todos los viajeros desde bebés hasta jóvenes. Más amplias, modernas y con un enfoque digital e interactivo, este será el lugar favorito de estos pequeños viajeros.

Espectáculo en el Aqua Theater en el Royal Caribbean Oasis of the Seas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

El barco, también tiene novedades en el entretenimiento musical, incluyendo el fantástico y energético nuevo show del Aqua Theater, Aqua 80, el Music Hall y un lounge completo de karaoke (Spotlight Karaoke), sin dejar por supuesto, el popular y ya clásico de Royal Caribbean, bar Bolero, con música latina en vivo.

El Oasis of the Seas está haciendo travesías desde Cape Liberty, Nueva Jersey, hacia Las Bahamas y Puerto Cañaveral, en Florida, y en noviembre saldrá hacia el Caribe, desde Miami. Las salidas incluyen el “Perfect Day at CocoCay”, en la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas.