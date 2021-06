En Royal Caribbean están de celebración. Su barco el Adventure of the Seas fue el primero en reanudar viajes, luego del cese desde marzo de 2020, debido a la pandemia. El Adventure, no es ajeno a Puerto Rico, porque estuvo más de una década saliendo todas las semanas desde San Juan.

Royal Caribbean dijo en un comunicado, que toda la tripulación está completamente vacunada, y que los pasajeros mayores de 16 años o más, también lo están. A partir del 1 de agosto se requerirá que todos los viajeros de 12 años en adelante tengan sus vacunas completas.

También es un requisito que todos los pasajeros mayores de dos años tengan una prueba negativa SARS-CoV-2 RT-PCR no más de cinco días previos a su llegada a Las Bahamas, y presentarla al hacer su “check in”. Aunque no es requisito usar mascarillas para pasajeros vacunados, ni en el barco ni en CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en Las Bahamas, cuando viaje, no deje su mascarilla en casa, ya que tiene que cumplir con los requisitos específicos de los destinos.

Durante el resto del verano, el barco tendrá viajes de siete noches visitando CocoCay, para la experiencia de “A Perfect Day en CocoCay”, además de la isla Gran Bahamas, y Cozumel, México.

“El regreso de Adventure of the Seas marca el comienzo del tremendo paso adelante que nuestros huéspedes han estado esperando y en el que hemos estado trabajando durante más de 15 meses. Todo esto es posible gracias al gobierno de Las Bahamas, el apoyo de nuestros socios y el arduo trabajo de nuestros equipos en todo Royal Caribbean”, indicó Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International. “Esto es solo el comienzo, ya que nos preparamos para zarpar desde Estados Unidos, el 2 de julio”.

Bayley se refirió así a que la empresa estará reanudando una gran cantidad de viajes a partir del próximo mes, ya que tendrán 11 barcos navegando en Estados Unidos y Europa. El primero que saldrá desde Estados Unidos es el Freedom of the Seas, desde Miami, seguido por el Odyssey of the Seas, desde Ft. Lauderdale, ambos en Florida.

Royal Caribbean ha implementado las medidas de salud y seguridad requerida por las autoridades gubernamentales debido al COVID-19. Algunas de estas medidas han provocado cambios a bordo, como en el restaurante de bufé Windjammer, donde no hay auto servicio del bufé pero se despliegan los platos que son servidos por el personal. Abierto para desayunos y almuerzos, otro cambio es que se sugiere reservar, como reportaron algunos pasajeros, entre ellos Chris Gray Faust, editora de Cruise Critic, y que en el teatro, se destacan los asientos reservados para mantener el distanciamiento físico, lo que también se requiere en otras áreas del barco.

Este es el primer viaje, pero no significa que las medidas tomadas siempre serán las mismas, por lo que los viajeros deben mantenerse informados sobre cualquier cambio tanto a bordo, como en los requisitos de viaje, ya que la situación todavía continúa en evolución. En el website oficial de la línea de cruceros, el de los destinos a visitar y a través de su agente de viajes, puede obtener información actualizada.

Igualmente importante es investigar cuáles son los criterios de entrada a los países de embarque que no son Estados Unidos, como Las Bahamas o países europeos, para cumplirlas al pie de la letra. Estas pueden ser diferentes a las de las líneas de crucero.

Hasta el momento de redactar esta nota, no hay noticias de ningún caso de COVID-19 a bordo del barco, el barco está en su segundo día en CocoCay, algo diferente a lo que sucedió en el Celebrity Millenium, de la misma empresa matriz, Royal Caribbean Corporation, que zarpó desde St. Maarten en el primer viaje con pasajeros estadounidenses. En dicho viaje se detectaron dos casos positivos de COVID-19, aunque se dijo que eran asintomáticos y no se informó de ningún otro pasajero contagiado. Para ese viaje, era también un requisito estar vacunados.