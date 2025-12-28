Cinco barcos nuevos que hicieron historia en el 2025

Como todos los años la industria de cruceros sigue ganando favoritismo entre el público por lo que los barcos existentes parecen no ser suficientes. En estos pasados 12 meses, hubo docenas de estrenos de todo tipo. Destacamos estos cinco:

MSC World America

Este gigantón de MSC Cruises fue bautizado en abril, por la actriz Barry Drewmore. Pertenece a la clase World, precedido por el MSC World Europa.

Además de una oferta de entretenimiento sorprendente, de este barco nos llamó la atención las fantásticas tarifas, su Cliff Hanger, el primer columpio con el mar a tus pies, su piscina principal, de las más grandes de la industria, su enorme bufé, de dos pisos y el Luna Park Pizza & Burger, una de las más grandes en altamar, con pizzas, focaccia, hamburgers, hot dogs, papas fritas, alitas, nachos y postres, y abre casi las 24 horas. Este barco tiene un gran “sello puertorriqueño”, con William Montes de Oca, como uno de sus ejecutivos, que trabajó en el diseño y planificación.

The Cliffhanger es un columpio que permite vivir una experiencia llena de adrenalina para los pasajeros del crucero MSC World America. (El Nuevo Día)

En números: Desplaza 215,863 toneladas gruesas y tiene capacidad para 6,762 pasajeros y 2,138 tripulantes.

Itinerarios: Viaja por el Caribe desde Miami, en el terminal de cruceros de MSC, el más grande del mundo, con destinos como San Juan, Puerto Plata, República Dominicana, y siempre la isla privada de Ocean Cay Marine Reserve, en las Bahamas.

Norwegian Aqua

Este barco de Norwegian Cruise Line, y bautizado en abril, en Miami, es el “próximo nivel” de los anteriores de clase Prima. Es un “Prima Plus”, con atrio ampliado, con más ventanales de piso a techo, y más espacios exteriores para tomar el sol y para comer “al fresco”.

El Aqua Slide Coaster es una de las atracciones del barco Norwegian Aqua. (El Nuevo Día)

Nos llamó la atención que no trajo pista de Go-Karts, una atracción popular pero que ocupa gran espacio. Pero trajo el Aqua Slidecoaster, la primera híbrida entre montaña rusa y chorrera acuática; el Glow Court, un complejo deportivo tecnológico, con piso LED, y el Aqua Game Zone con juegos de realidad virtual y retro, sustituyendo al Galaxy Pavillion. También tiene una piscina más grande y el Vibe Beach Club, para adultos, también más grande.

Itinerario: Caribe y Bahamas hasta abril de 2026.

En números: Desplaza 156,300 toneladas gruesas y tiene capacidad para 3,571 pasajeros.

Star of the Seas

De la clase Icon de Royal Caribbean (los más grandes del mundo), estrenó en Puerto Cañaveral, Florida, en agosto. Casi idéntico al anterior, nos llamó la atención su nuevo entretenimiento, como “Back to the Future” y el show de patinaje sobre hielo, “Sol”, con un segmento de la canción “Café con Ron”, de Bad Bunny y que es el único que tiene robots para limpiar (algo que podría extenderse a otros barcos). También el Lincoln Park Supper Club, inspirado en Chicago de los años 30, una cena “VIP” de ocho

cursos pareados con bebidas. La cantidad de atracciones, de restaurantes incluidos y casi todas sus actividades deportivas gratis, lo hacen una excelente opción de viaje, perfecta para combinar la visita a los parques de Orlando con el crucero.

Itinerario: Viajes al Caribe y Bahamas desde Puerto Cañaveral.

En números: Desplaza 248,663 toneladas gruesas y su capacidad es de 5,610 pasajeros y 2,350 tripulantes.

Brilliant Lady

Gemelo de los otros tres barcos de Virgin Voyages, este, que estrenó finalmente en septiembre, luego de posponerse varias veces desde el 2023. Pero no solo eso, llega en un buen momento para la flota en que se hicieron cambios en espectáculos y se introdujeron nuevas opciones gastronómicas como el restaurante español “Rojo” Además en el 2026 la línea debuta en Alaska con este barco, que ofrece el 2026 Alaska Summer Season Pass, todo un mes para viajar sin stress, sin niños y saboreando la exquisita comida del barco. Los precios empiezan en $26,000 por pareja en cabina “sea terrace”, con balcón e incluyen desde propinas, créditos para bebidas y para tours, laundry y equipo como cámara fotográfica, Canon G7X, binoculares, mochila, batería para electrónicos y jacket, entre otros beneficios.

Barco Brilliant Lady de Virgin Voyages. (El Nuevo Día)

Itinerarios: Bermudas, Costa Rica, Los Angeles, Quebec, Seattle y Alaska, entre otros.

En números: Su capacidad es de 2,770 pasajeros y 1,160 tripulantes.

Star Princess

Bautizado en Ft. Lauderdale, Florida, el 6 de noviembre por el actor Matthew McConaughey y su pareja, Camila, es el primero en la historia de cruceros bautizado con una botella de tequila, en vez del clásico champán.

Representa la clase Sphere, y es el segundo de la nueva generación de barcos. Llama la atención, además de nuevos espectáculos y opciones de comida, es que al finalizar la temporada desde Ft. Lauderdale, hará un viaje de reposicionamiento, cruzando el Canal de Panamá hasta Seattle, para iniciar su temporada por Alaska, siendo el barco más nuevo que tendrá ese destino en 2026.

Barco Star Princess de la línea de cruceros Princess Cruises (Suministrada)

Itinerarios: Caribe todo este invierno y luego Alaska toda la temporada de ese destino.

En números: Desplaza 177,800 toneladas gruesas, tiene capacidad para 4,300 pasajeros.