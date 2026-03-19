Descubre el goat yoga en Hacienda Dos Aromas: bienestar entre cabritas en Juncos

Lo que comenzó como un pasatiempo durante la pandemia, hoy se ha convertido en una de las experiencias de bienestar más comentadas en la zona centro-este de Puerto Rico: clases de goat yoga rodeadas de naturaleza y cabritas en plena Hacienda Dos Aromas, en Juncos.

La iniciativa es liderada por Nicole Ivette Santiago Alicea, instructora de yoga certificada y natural de Caguas, conocida en redes sociales como Niky Ivette. Aunque su trabajo principal está ligado al sector bancario, el yoga se convirtió en su “side hustle” y, eventualmente, en un proyecto de impacto comunitario.

“Durante la pandemia tuve tiempo para mí por primera vez. Empecé a practicar yoga en casa y me di cuenta de cómo me ayudaba física y mentalmente, especialmente con la ansiedad”, relató Santiago Alicea.

Del ashtanga yoga a las cabritas

Nicole comenzó su práctica formal en 2020 y un año más tarde decidió certificarse en ashtanga yoga, un estilo físicamente demandante que se basa en secuencias fijas. Tras completar su certificación en un estudio en Condado, comenzó ofreciendo clases personalizadas y luego se integró a Yogati Salud en Caguas, donde lleva más de dos años enseñando.

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“Hacemos las mismas secuencias. Empezamos con los saludos al sol, después las posturas de pie, posturas sentadas. Esto te permite ver el avance en la práctica, porque como son las mismas posturas, vas viendo cómo tu cuerpo va cambiando”, explicó.

La idea del goat yoga surgió, curiosamente, mientras veía videos en TikTok.

“Vi un video y pensé: ‘¿por qué esto no existe en Puerto Rico?’ Busqué y no encontré nada. Ahí fue que dije: esta es una oportunidad”, contó.

Ese pensamiento la llevó hasta Hacienda Dos Aromas, donde presentó la propuesta a uno de los dueños, Jaime Sánchez, ingeniero mecánico de formación y agricultor por vocación, quien es su compañero de trabajo en la industria de la banca.

Una alianza agrícola y de bienestar

Hacienda Dos Aromas opera desde 2022 y cuenta con más de 750 cuerdas dedicadas al cultivo de plátano, cacao fino aroma y pana. También alberga la única cabrería certificada por el Departamento de Salud en Puerto Rico, donde se elaboran quesos, gelatos, jabones y cremas a base de leche fresca de cabra.

“Nos pareció una idea excelente. El goat yoga es beneficioso física y psicológicamente. Es un buen rato con los animales. Ya llevamos más de un año y pico y vamos a ver qué más nos inventamos”, explicó Sánchez.

La primera clase piloto se dio en octubre del 2024. Desde entonces, la acogida ha sido constante.

Hacienda Dos Aromas. Foto por Wanda Liz Vega/ (WANDA LIZ VEGA)

Una experiencia para principiantes… y curiosos

Cada clase recibe entre 35 y 40 participantes, un límite establecido para asegurar que todos puedan interactuar con las cabritas, principalmente de raza nigeriana, conocidas por su tamaño pequeño y temperamento dócil.

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Según Nicole, el goat yoga ha servido como una puerta de entrada para personas que nunca habían practicado yoga.

“Es una forma de atraer a quienes dicen ‘yo nunca he hecho yoga’. Aquí conectas con la respiración, con tu cuerpo, con la naturaleza y con los animales. Es una experiencia completa”, explicó.

Las clases están diseñadas para nivel principiante, con posturas básicas y adaptaciones para que cualquier persona —incluso niños— pueda participar sin intimidarse.

“Yo modifico un montón la clase para que nadie se asuste. Son ejercicios superbásicos que trabajan todo tu cuerpo y es algo que todo el mundo puede hacer, hasta los niños”, abundó.

Mirando al futuro

Tanto la instructora como la hacienda ya piensan en expandir la experiencia. Entre los planes se incluyen nuevos espacios con vistas elevadas, un vagón habilitado para el público y más áreas para actividades recreativas y educativas.

“Queremos seguir creciendo, crear más espacios y llevar este tipo de experiencias a esta área, donde no se veían mucho a diferencia de San Juan”, afirmó Nicole.

Por su parte, Hacienda Dos Aromas continúa apostando al desarrollo agrícola local y al agroturismo como parte de su misión.

Precisamente, son cuatro tipos de quesos que se pueden encontrar en la cadena de supermercados Supermax. “En la distribución tenemos el queso original, parcha, de recao, el ahumado; y ahora mismo estamos probando uno con miel aquí en la finca”, apuntó Sánchez.

“Todos nuestros productos son muy buenos, pero te diría que nuestro producto estrella es el mantecado de chocolate porque se hace con el cacao fino aroma de la finca. Se mueve muchísimo. Además, nuestros gelatos y quesos, que se hacen con una receta francesa”, describió el oriundo de Las Marías.